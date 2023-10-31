"Анонимность – это зло": в ОПУ отреагировали на скандальную статью Time

Статья журнала Time, в которой говорится об отсутствии веры в победу Украины, вызвала волну негодования. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, с журналистами нужно работать именно открыто.

Об этом он сказал советник ОПУ в эфире телемарафона.

Должна быть ответственность

По его словам, нужно снимать с себя любую маску и говорить, отвечая своей фамилией и репутацией. Если вы готовы комментировать, то комментируйте, берите на себя ответственность, особенно если вы занимаете определенные должности или не занимаете.

"Я вообще считаю, что анонимность – это зло. Почему? Потому что ты не несешь никакой ответственности. И, кроме того, я считаю, что желательно было бы, чтобы и журналисты, западные в том числе не писали бы "анонимный источник", а говорили бы источник конкретно. Единственный случай, когда нужно говорить об анонимном источнике, это когда вы четко фиксируете, что кто-то украл и защищаете свой источник", — считает Подоляк.

В то же время, он подчеркнул, что существенно эта статья не влияет на отношения украинской власти с западными партнерами.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал громкую статью в журнале Time. По мнению Данилова, правоохранительные органы должны дать ответ, что это за анонимные собеседники автора якобы из окружения президента, "не верящие в нашу победу".

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