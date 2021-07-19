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Анонс инновационного препарата против COVID-19 с и советы о посещении реанимации. Пять новостей, которые вы могли проспать

Анонс инновационного препарата против COVID-19 с и советы о посещении реанимации. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Украине скоро озвучат информацию о создании инновационных препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Читать дальше ->
  • Американские дипломаты приветстввали передачу Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna производства США и добавили, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать помощь. Читать дальше ->
  • ТСН напомнила советы, что делать, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии. Читать дальше ->
  • В некоторых реанимации в Украине к детям не пускают родителей и привязывают их за ручки и ножки бинтами к кровати. Читать дальше ->
  • В Киеве произошла резня вблизи ТРЦ "Гулливер". Читать дальше ->

Новости недели: почему в украинских реанимациях к детям не пускают родителей

Новости недели: почему в украинских реанимациях к детям не пускают родителей

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