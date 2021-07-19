Анонс инновационного препарата против COVID-19 с и советы о посещении реанимации. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Украине скоро озвучат информацию о создании инновационных препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Читать дальше ->
- Американские дипломаты приветстввали передачу Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna производства США и добавили, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать помощь. Читать дальше ->
- ТСН напомнила советы, что делать, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии. Читать дальше ->
- В некоторых реанимации в Украине к детям не пускают родителей и привязывают их за ручки и ножки бинтами к кровати. Читать дальше ->
- В Киеве произошла резня вблизи ТРЦ "Гулливер". Читать дальше ->