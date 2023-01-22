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Анонс визита министра обороны Германии в Украину и обстрелы общин: главные новости ночи 22 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3201
Время на прочтение
1 мин
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Анонс визита министра обороны Германии в Украину и обстрелы общин: главные новости ночи 22 января 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 января 2023:

  • Министр обороны Германии анонсировал свою поездку в Украину: первые подробности Читать далее –>
  • "Не выкручиваем руки и не уговариваем": в Белом доме прокомментировали переговоры с Германией по Leopard Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
3201
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