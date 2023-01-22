Анонс визита министра обороны Германии в Украину и обстрелы общин: главные новости ночи 22 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 января 2023:
- Министр обороны Германии анонсировал свою поездку в Украину: первые подробности Читать далее –>
- "Не выкручиваем руки и не уговариваем": в Белом доме прокомментировали переговоры с Германией по Leopard Читать далее –>
- Враг нанес 115 ударов по приграничнью Сумщине: есть раненые Читать далее –>
- На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Марганецкую громаду: одно из предприятий разрушилось Читать далее –>
- В Николаевской области авто подорвалось на мине: среди пострадавших — младенец Читать далее –>
Читайте также: