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Анонс встречи генсека ООН с Зеленским и отсутствие водоснабжения на востоке Украины: пять главных событий ночи 21 апреля 2022

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Анонс встречи генсека ООН с Зеленским и отсутствие водоснабжения на востоке Украины: пять главных событий ночи 21 апреля 2022

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 21 апреля 2022:

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и отдельно – с российским лидером Владимиром Путиным. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден крайне болезненно воспринимает кадры с разрушениями и жертвами среди гражданских в Украине и переживает за людей, страдающих и погибающих от российского вторжения. Читать дальше –>
  • Более 7 недель интенсивных военных действий в Украине привели к разрушению водопроводных и электрических сетей, в результате чего 1,4 миллиона человек остались без доступа к безопасной воде на востоке Украины и еще 4,6 миллиона человек имеют только ограниченный доступ. В целом, более 6 миллионов человек в Украине ежедневно сталкиваются с трудностями доступа к питьевой воде, которая является одной из главных человеческих потребностей. Читать дальше –>
  • "Укрзализныця" с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Больше пассажиров выехало в Польшу. Также компания уже фиксирует рост спроса на обратные рейсы. Читать дальше –>
  • Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное эскалации полномасштабного российского вторжения в страну. Читать дальше –>

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