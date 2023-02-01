Анонсированные весенние посадки: правительство уволило ряд топ-чиновников

Соответствующие решения чиновники приняли во время заседания Кабмина 1 февраля.

Кабинет министров уволил Юрия Сотника с должности первого заместителя председателя Гослесагентства и Вячеслава Демченко – с должности в.и.о председателя Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также был уволен Александр Щуцкий с должности первого заместителя председателя Гостаможслужбы и Андрей Лордкипанидзе с должности заместителя председателя Госпродпотребслужбы. Относительно заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского, начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук добавил, что временно возложено исполнение обязанностей:

- председателя Государственной таможенной службы Украины на Сергея Звягинцева;

- председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на Ольгу Шевченко.

Массированные обыски у топ-чиновников и "кадровые чистки"

Напомним, 1 февраля 2023 года правоохранительные органы и силовики провели ряд обысков у многих украинских должностных лиц и экс-чиновников. Руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ононсировал "весенние посадки", а также увольнение всего руководящего состава Таможни и другие кадровые вопросы.

В СБУ рассказали, что ряд масштабных оперативно-следственных мер направлены "на борьбу с внутренним врагом". Они выполняют задачи, поставленные главой государства Владимиром Зеленским. Действия направлены против:

предателей Украины и агентов российских спецслужб;

представителей организованной преступности;

чиновников, чиновников и коррупционеров.

СБУ пришли с обысками к бизнесмену Игорю Коломойскому по делу "Укрнафты" и бывшему главе МВД Арсену Авакову из-за авиакатастрофы в Броварах.

Восхвалял Путина и поддерживал "режим": в Днепропетровской области СБУ задержала коллаборантов

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