Анонсированные взносы в Фонд поддержки энергетики превысили €1 млрд — Минэнерго

Общий объем обязательств доноров по грантовым вкладам в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 1 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Денежные средства Фонда направляются на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры и обеспечение неотложных потребностей общин в электроснабжении.

"Искренне благодарны партнерам за солидарность в столь необходимой для всей Украины поддержке нашей энергетики, а также Секретариата Энергетического Сообщества за помощь в поиске необходимого оборудования, организации закупок", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

За время своего функционирования он стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливаться после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности, отметили в министерстве.

Донорами Фонда выступают государственный и частный сектор почти всех стран ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.