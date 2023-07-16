Антарктические "НЛО" и перламутровые облака: над "Вернадским" зафиксировали уникальное природное явление — фото

На научной станции "Академик Вернадский " украинские полярники зафиксировали необычное природное явление – "перламутровые тучи" и розовое "НЛО".

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Знаете, что такое мечта полярного метеоролога? Это наблюдать за один день сразу несколько явлений, которые очень редки или вообще отсутствуют в наших краях. Такое "комбо" недавно выпало украинским метеорологам на "Вернадском", — говорится в сообщении.

По их словам, утром на небе появились чечевицеобразные облака. Они были овальной формы, вытянуты горизонтально и с ровными четко очерченными краями. Они имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием, и часто накладываются друг на друга, как стопка тарелок.

"Поэтому наши полярники шутят, что это антарктические НЛО, ведь они похожи на космический корабль пришельцев. К тому же из-за особенностей образования чечевицеобразные облака не двигаются, а как будто "зависают" в одной точке. Поэтому пока они висели над "Вернадским", солнце опустилось над горизонтом, "подсветив" небо в розовом цвете.

А после полудня на небосклоне "проявились" перламутровые облака. Они очень тонкие, так что на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время заката, когда солнце опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета", — объяснили полярники.

На станции "Академик Вернадский" полярники зафиксировали "перламутровые тучи" и "НЛО". Фото: Дмитрий Кричун.

На станции "Академик Вернадский" полярники зафиксировали "перламутровые тучи" и "НЛО". Фото: Дмитрий Кричун.

На станции "Академик Вернадский" полярники зафиксировали "перламутровые тучи" и "НЛО". Фото: Дмитрий Кричун.

На станции "Академик Вернадский" полярники зафиксировали "перламутровые тучи" и "НЛО". Фото: Дмитрий Кричун.

На станции "Академик Вернадский" полярники зафиксировали "перламутровые тучи" и "НЛО". Фото: Дмитрий Кричун.

На станции "Академик Вернадский" полярники зафиксировали "перламутровые тучи" и "НЛО". Фото: Дмитрий Кричун.

По словам ученых, чечевицеобразные и перламутровые облака даже в Антарктиде можно увидеть нечасто. Для этого требуются специфические погодные условия, которые бывают в основном зимой. Кроме того, для формирования обоих видов облаков нужны "помехи", которые обойдут поток воздуха, – обычно это горные хребты. Эти облака относятся к разным слоям атмосферы: чечевицеобразные, как и большинство облаков, живут во "влажной" тропосфере и состоят преимущественно из воды, а перламутровые – в "сухой" стратосфере и состоят из кристалликов льда.

"Поэтому мечта метеорологов 28-й УАЭ уже частично осуществилась. Почему частично? Потому что они еще ждут белой радуги, миража, паргелий и других интересных явлений", — говорят полярники.

Напомним, на станции "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую температуру за все годы наблюдений.

Читайте также: