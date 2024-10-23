Антициклон Xelat идет в Украину: синоптик предупредила, как это повлияет на погоду

24 октября в Украине пройдет без осадков.
Погода в Украине до конца недели будет преимущественно солнечной, однако местами похолодает.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра, 24 октября, на погоду в Украине будет влиять антициклон Xelat. Поэтому, благодаря антициклону, в четверг в Украине будет сухая погода без осадков.
На севере, в центре и востоке порывы северо-западного ветра могут достигать 8-13 метров в секунду.
Завтра ночью в Украине температура воздуха опустится до +2+8 градусов, завтра днем +11+16, в северной части несколько похолодает: +9+12 градусов.
В Киеве четверг будет сухим, солнечным, ветреным. Температура воздуха ожидается около 12 градусов.
"В дальнейшем в Украине существенных изменений в погоде не ожидается, дожди с 28 октября отменяются", – говорит Диденко.
Ранее синоптики рассказали об аномально теплом начале ноября.
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