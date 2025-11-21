Антидроновые сетки стали ловушкой: обвалы заблокировали дороги (видео)

Антидроновые сетки / © скриншот с видео

С первыми дождями антидроновые сетки с опорами просто обрушились.

Теперь они создают еще больше проблем для логистики, ведь дороги нужно расчищать от попадавших прямо на дорогу деревьев, написал военный обозреватель Василий Пехньо в своем Telegram-канале.

Пехне отметил, что направление указывать пока не будет.

«Как же это бесит — так много делается на „отстань“ (чтобы не использовать мать). „Защитные сооружения *бучие“, как и на пленках Миндича», — отметил военный обозреватель.

О том, как антидроновые сетки стали ловушкой, написала в своем Telegram-канале и журналистка ТСН Юлия Кириенко.

«Я уже кажется говорила, что они должны быть не рыбацкими. А металлическими хотя бы. Тогда это была бы не одноразка, которая удержит только первый дрон. А более существенная защита. Ну, и ненастье выдержали бы лучше», — отметила она.