Антидроновые сетки в Харьковской области устанавливают уже на трех направлениях — ОВА

Антидроновые сетки / © скриншот с видео

Реклама

В Харьковской области расширяют масштабы установки антидроновых сетей — работы продолжаются сразу в Купянском, Изюмском и Лозовском направлениях. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Укринформ .

По его словам, приоритеты определяются с учетом потребностей сил обороны и логистических маршрутов. Отдельное внимание уделяется Лозовскому направлению, которое используется как эвакуационный коридор.

«Какие у нас приоритетные направления – Купянское, Изюмское, направление на Донбасс. Уже Лозовское направление, потому что это у нас эвакуационный коридор», – отметил Синегубов.

Реклама

Глава ОВА подчеркнул, что планы по установке сетей формируются совместно с военными, а защита гражданского населения также остается одной из ключевых задач.

В частности, антидроновые сетки устанавливают и на кольцевой дороге Харькова. Работы выполняет Служба восстановления и развития инфраструктуры с участием Государственной специальной службы транспорта и подразделений Госагентства восстановления.

По словам Синегубова, в общем-то такие сетки необходимо смонтировать на сотнях километров дорог. В настоящее время темпы работ составляют в среднем около 10 километров в сутки.

«Масштабы колоссальные. Мы работаем круглосуточно: 100 километров сделали – еще 100 добавляется», – подытожил начальник ОВА.