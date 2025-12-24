- Дата публикации
-
Украина
Антидроновые сетки в Харьковской области устанавливают уже на трех направлениях — ОВА
В Харьковской области антидроновые сетки устанавливают не только на Купянском направлении, но и на Изюмском и Лозовском, имеющих стратегическое и эвакуационное значение.
В Харьковской области расширяют масштабы установки антидроновых сетей — работы продолжаются сразу в Купянском, Изюмском и Лозовском направлениях. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Укринформ .
По его словам, приоритеты определяются с учетом потребностей сил обороны и логистических маршрутов. Отдельное внимание уделяется Лозовскому направлению, которое используется как эвакуационный коридор.
«Какие у нас приоритетные направления – Купянское, Изюмское, направление на Донбасс. Уже Лозовское направление, потому что это у нас эвакуационный коридор», – отметил Синегубов.
Глава ОВА подчеркнул, что планы по установке сетей формируются совместно с военными, а защита гражданского населения также остается одной из ключевых задач.
В частности, антидроновые сетки устанавливают и на кольцевой дороге Харькова. Работы выполняет Служба восстановления и развития инфраструктуры с участием Государственной специальной службы транспорта и подразделений Госагентства восстановления.
По словам Синегубова, в общем-то такие сетки необходимо смонтировать на сотнях километров дорог. В настоящее время темпы работ составляют в среднем около 10 километров в сутки.
«Масштабы колоссальные. Мы работаем круглосуточно: 100 километров сделали – еще 100 добавляется», – подытожил начальник ОВА.