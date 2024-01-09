Антиконституционные карательные меры в новом законе о мобилизации: все зависит от ОП – нардеп

Народная депутат и член комитета безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказала об обсуждении законопроекта № 10378 об изменении правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В частности, об антиконституционных пунктах закона – ограничение прав лиц, избегающих призыва.

Об этом она рассказала в эфире "Радио. Свобода".

"Из кричащего (пункты в законопроекте о мобилизации — ред.) есть вопросы демобилизации, третья группа инвалидности, вопросы роли органов местного самоуправления и вопросы другого законопроекта о повышении административной и уголовной ответственности. Я считаю, что эти вещи недопустимы, особенно последние две", – отметила она.

По словам нардепки, именно самые противоречивые пункты законопроекта о мобилизации, такие как ограничение прав лиц, избегающих призыва (блокирование банковских счетов, ограничение права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом), введение электронных повесток и отмена отсрочки для лиц с инвалидностью ІІІ группы, становились наибольшим камнем преткновения.

"Такие вещи не должны быть допустимы. Сейчас все это обсуждается. Мы не знаем, как это (обсуждают — ред.) фракции, поскольку будет давление от Офиса президента, чтобы за это голосовать. И в каком виде это (нормы законопроекта — ред.) .) будет. Поэтому финальное решение будет сегодня позже", — резюмировала Соломия Бобровская.

Она также добавила, что после 3-4 дней станет ясно, что будет в финальной версии законопроекта.

Ранее мы писали, стоит ли готовиться к "финансовым репрессиям" и принудительному возвращению мужчин из-за границы в случае принятия законопроекта о мобилизации.

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