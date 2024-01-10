"Антиконституционный и коррупционный": редакцию проекта о мобилизации назвали фатальной ошибкой власти

Комитет по нацбезопасности обороны и разведки, который должен 10 января принять решение по основному и альтернативному законопроектам о мобилизации, перенесен на завтра, 11 января. Однако такой "антиконституционный и коррупционный законопроект" от правительства должен быть либо отозван, либо отправлен на доработку.

Об этом сказала народная депутат Верховной Рады Ирина Фриз.

Фриз назвала законопроект о мобилизации "антиконституционным и коррупционным".

"По этой редакции он является роковой ошибкой власти, которая пытается его продавливать через Верховную Раду Украины в первом чтении", — написала Ирина Фриз в Facebook.

Народная депутат также выразила уверенность, что если бы инициатором перемен был президент, то уровень поддержки от монобольшинства и парламента был совсем иным, чем до "непутевой редакции Кабмина".

"Именно поэтому "Европейская Солидарность" как последовательная фракция настаивает не только на изменении содержания редакции и устранении антиконституционных и коррупционных норм, но и изменении субъекта представления этих изменений. Мы поддерживали все инициативы президента по продлению сроков мобилизации, поэтому готовы профессионально работать с внесенными изменениями от Верховного главнокомандующего", — отметила Ирина Фриз.

Она также отметила, что сейчас уклонение от ответственности и саботирование вопроса мобилизации.

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Скандальный проект о мобилизации: что говорят народные избранники

Действительно, Верховная Рада уже 11 января должна решить судьбу нашумевшего законопроекта о мобилизации – проголосует документ в первом чтении.

Как ранее сообщил ТСН.ua нардеп от фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Александр Федиенко, Рада собирается принять законопроект о мобилизации в первом чтении без правок.

По заявлению народного депутата Вениславского, законопроект содержит много дискуссионных норм и в нынешнем виде нуждается в доработках.

Наиболее противоречивые нормы проекта о мобилизации

электронные повестки,

изъятие у физических лиц-предпринимателей автомобилей в виде военно-транспортной обязанности,

пункты, предусматривающие расширение полномочий представителей ТЦК и глав местных госадминистраций.

Народный депутат Алексей Гончаренко ранее не исключил, что этот законопроект могут принять после давления из Офиса президента.



"Главное, чтобы не прозвучал какие-то окрик с Банковой и это не начали продавливать просто через колено, без дискуссий и профессионального разговора", — считает Алексей Гончаренко.

Также он сообщил, что нардепы планируют оставить в законопроекте норму о демобилизации после 36 месяцев службы.

Народная депутатка Соломия Бобровская также информировала, из-за чего больше спорят народные избранники: "Из кричащего есть вопросы демобилизации, третья группа инвалидности, вопросы роли органов местного самоуправления и вопрос другого законопроекта о повышении административной и уголовной ответственности. Я считаю, что эти вещи недопустимы, особенно последние две".

Депутат также раскритиковала норму об обеспечении доставки органами местного самоуправления граждан в ТЦК СП.

Как сообщил 10 января заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, "были вопросы по изъятию отсрочки для инвалидов ".