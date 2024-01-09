Антиконституционный закон о мобилизации: наиболее вероятно принятие в первом чтении правительственной версии — Железняк

Скандальный законопроект о мобилизации не будет принят сегодня, 9 января, как ожидалось ранее. Однако появилась информация о том, что с ним может быть дальше.

Правительственная версия нового законопроекта о мобилизации может быть принята в первом чтении.

Об этом говорит нардеп Ярослав Железняк.

"Пока наиболее вероятный базовый сценарий: принятие в первом чтении правительственной версии с рекомендациями Комитета по изменениям текста (при доработке во втором чтении)", — говорит он.

В то же время, нардеп говорит, что до принятия проекта закона еще не брались. Комитет по обороне до сих пор рассматривает другой законопроект.

Напомним, ранее Железняк проинформировал, что Комитет обороны до сих пор рассматривает проект о реестре военного учета. Вопросы мобилизации даже не начинали. По его словам, вероятнее всего, сегодня, 9 января, по закону о мобилизации решения Комитета приниматься не будет.

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