Антиконституционный законопроект о мобилизации будет рассмотрен без правок в первом чтении — нардеп

На пленарное заседание Парламента, которое состоится 11 января, будет выноситься законопроект о мобилизации в том виде, который был подан Правительством. Со всеми ограничениями и скандальными нормами.

Оборонный Комитет Совета намерен принять антиконституционный законопроект о мобилизации в первом чтении без правок.

Об этом сообщил в комментарии ТСН.ua народный депутат от фракция "Слуга народа", представитель профильного Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Отдельного комитетского законопроекта точно не будет. Мы будем голосовать в 1-м чтении его в той редакции, в которой зарегистрировал Кабмин. Но ко 2-му чтению народные депутаты будут подавать правки, с учетом социальных вопросов, учитывая вызовы безопасности", — подчеркнул ТСН.ua народный депутат.

Законопроект об усилении мобилизации: последние новости

Стало известно, что в четверг, 11 января, народные депутаты будут рассматривать в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, вызвавший резонанс в обществе из-за противоречивых пунктов.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что правительственную версию нового законопроекта о мобилизации могут принять в первом чтении с рекомендациями комитета по изменениям текста (при доработке во втором чтении). То есть в тексте законопроекта оставят все скандальные и противоречивые нормы.

В то же время источники ТСН.ua в Комитете говорят, что международные организации рекомендуют доработать новый законопроект о мобилизации. Если же антиконституционный закон будет принят, как есть, это станет плохим сигналом для всего мира.

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