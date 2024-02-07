Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует дело экс-председателя НБУ Кирилла Шевченко

Центральная прокуратура по рассмотрению дел об экономических преступлениях и коррупции Австрии проводит расследование относительно экс-главы правления Национального банка Украины Кирилла Шевченко, которого подозревают в хищении более 200 миллионов гривен "Укргазбанка". Австрийский суд отказал в экстрадиции бывшего главы Нацбанка в Украину, но и убежища как иммигрант он до сих пор не получил.

Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

В издании напомнили, что Кирилл Шевченко скрылся из Украины в сентябре 2022 года, за месяц до официальной отставки. Вскоре после этого он подал заявление о предоставлении убежища в Австрии.

"Хотя Украина подала прошение об экстрадиции, австрийские суды отклонили это: власти и суды утверждали, что передача Шевченко Украине пока невозможна просто из-за военного положения", — говорится в сообщении.

Поскольку преступления, инкриминируемые Шевченко в Украине, в Австрии также наказываются, местная антикоррупционная прокуратура (WKStA) проводит расследование в отношении украинца. В то же время, его заявление о предоставлении убежища остается без движения в Федеральном ведомстве иммиграции и убежища (BFA).

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В комментарии Der Standard Кирилл Шевченко отметил, что не надеется на справедливый суд в случае возвращения в Украину, поскольку все ходатайства его защиты – более 50 заявлений – были отклонены украинским судом.

Экс-глава Нацбанка утверждает, что в Украине его преследуют из-за того, что он отказался проводить эмиссию гривни и снижать учетную ставку в первый год полномасштабного вторжения России.

"Кирилл Шевченко рассчитывает на справедливость австрийских властей, учитывая очевидные нарушения его прав на справедливый суд и отчет негосударственной организации "Харьковская правозащитная группа", которая опубликовала доказательства политического преследования по его делу", — отметили в издании.

Напомним, 8 декабря 2022 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего руководителя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Его и еще четырех чиновников "Укргазбанка" подозревают в организации схемы вывода 206 млн грн из государственного финансового учреждения.

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