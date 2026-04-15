Антикоррупционный суд разрешил Тимошенко ехать за границу

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и разрешил ей выехать за границу. Депутат, которую подозревают по делу о предложении неправомерной выгоды народным депутатам, получила разрешение на пребывание в Загребе в период с 27 апреля по 3 мая.

Об этом стало известно по трансляции заседания ВАКС и материалов Центра противодействия коррупции.

Сообщается, что принимая решение, суд учел распоряжение спикера Верховной Рады о заграничной командировке. Согласно установленным условиям, Тимошенко обязана вернуть свой загранпаспорт на хранение в течение трех дней после приезда в Украину.

В ходе судебного заседания подозреваемая подчеркнула, что участие в мероприятии в присутствии представителей 65 стран позволит ей использовать международные связи для помощи Украине.

Она также заверила суд, что, несмотря на подозрение и процессуальные действия, не намерена скрываться от правосудия или покидать страну на длительный срок. Политик находится под действием меры пресечения, которая ограничивает ее выезд за пределы Украины без разрешения соответствующих органов.

Дело Юлии Тимошенко — что известно

Напомним, еще 14 января 2026 года НАБУ и САП официально сообщили Юлии Тимошенко о подозрении в рамках дела по предложению неправомерной выгоды народным избранникам. Сообщению о подозрении предшествовали следственные действия, в том числе обыски в офисном помещении партии «Батькивщина». Сама лидер политсилы отвергает инкриминируемые ей обвинения, называя их безосновательными.

Впоследствии уже 16 января Высший антикоррупционный суд определил для депутата меру пресечения в форме залога, размер которой составил 33 млн грн. Определенная сумма была внесена в течение следующих нескольких дней. Кроме финансовой гарантии, на подозреваемую возложили ряд обязательств: она должна была передать на хранение загранпаспорта, оставаться в пределах Киевской области и воздерживаться от контактов с определенным кругом народных депутатов.

Также ВАКС пересмотрел условия меры пресечения для Юлии Тимошенко. Суд принял решение о ослаблении ограничений, сняв запрет на общение с коллегами по парламенту и разрешив лидеру партии свободное передвижение по территории Украины.

