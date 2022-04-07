Антипутинский легион "Свобода России" в Украине получил свои шевроны и форму ЗСУ

Военное подразделение ВСУ состоит из россиян, восставших против режима Путина.

В Украине против кафиров воюют россияне. Они уже сформировали свой легион и приобрели форму.

Об этом сообщили на странице легиона "Свобода России" в твиттере.

"Сегодня наш легион, как одно из военных подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России". Теперь мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России. За Россию! За волю!", – говорится в сообщении.

Сегодня наш легион, как одно из воинских подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона «Свобода России».

За Россию! За свободу! pic.twitter.com/4y7lHTFVuC — Конец Мордора (@endofmordor) April 6, 2022

Напомним, что у Украины и появился легион "Свобода России", куда принимают добровольцев из числа бывших российских военных, выступающих против режима президента РФ Владимира Путина.