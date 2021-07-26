Антисанитария, грязная посуда и белье: более 30 детей из Чернигова отравились в гостинице в Ивано-Франкивськиий области

Антисанитария, грязная посуда и белье: более 30 детей из Чернигова отравились в гостинице в Ивано-Франкивськиий области

Детей вернули домой и доставили в больницу.

В Ивано-Франковской области проходили спортивные сборы, куда приехали более 80 человек из Черниговской области, среди них 70 детей и 10 тренеров и родителей. 34 ребенка в период пребывания на спортивных сборах попали в больницу с отравлением.

Об этом сообщает "Общественное".

В Чернигов из гостиницы "Тайны Карпат", откуда с отравлением госпитализировали постояльцев, автобусом вернулись 42 человека. Из них 34 ребенка.

Как рассказал начальник управления семьи, молодежи и спорта горсовета Андрей Дериземля, Всеукраинское собрание организовывала Винницкая Федерация тхэквондо. Сбор должен был проходить с 17 по 27 июля. С Черниговской области на сборы поехали 80 человек, среди которых 10 тренеров и родителей, а остальные — дети. Их заселили в отель "Тайна Карпат". Оттуда 16 детей и 2 взрослых с симптомами отравления доставили в местную больницу. Предварительный диагноз — острый гастроэнтероколит.

Фото: Общественное

"Детей на руках выносили другие дети. Выносили и клали в карету скорой помощи. Отравилось 40 детей и взрослых. Детей едва живыми выносили к карете скорой помощи", — рассказала жительница Чернигова Дарья Рудник

По словам тренера Богдана Чигогидзе, причины отравления должны установить результаты анализов. Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области проверила отель, где находились дети и взрослые и обнаружила, что учреждение не имело разрешительных документов, чтобы принимать детей на отдых. Отель временно закрыли.

Бабушка одного из юных спортсменов Лариса Савченко рассказывает, что не спала 2 ночи — помогала детям и убирала в комнатах. Уверена, что отравились дети из-за неправильно оборудованной канализации.

"Я сама сняла видео, сама ходила — там у них был туалет и все это стекало на компот, печенье и вилки. Теперь меня называют провокатором. Так вот, скажите мне: три дня детям плохо, никто не знал причин и выяснять не хотел", - рассказывает женщина.

В Яремчанскомйцентральной городской больницы сейчас находится десятилетняя Екатерина Карета из Чернигова. Девочка вспоминает, что плохо ей стало ночью: у нее поднялась температура, а потом возникла рвота. Когда стало совсем плохо — девочку отвезли в больницу.

"Я чувствую себя уже лучше. У меня были капельницы. Нас не пускали в больницу. С моим тренером мы пошли под прикрытием как в аптеку, а сами поехали в больницу, в которой можно сдать тест на ротавирус", — рассказывает Катя.

В этой же больнице находится вожатая из этой группы — Рузанна Белошицкая из Чернигова. Женщина жалуется, что в отеле, где они жили, была полная антисанитария: грязные комнаты, постель, санузлы. Рузанна признается, что организаторы собрания запрещали им обращаться в больницу и рассказывать родителям о ситуации.

"Первый раз когда нас кормили — все было грязное. Посуда была грязной. Нам выносят еду, а официант держит тарелку полностью пальцем своим, без перчаток. В этих перчатках к нам пришли, в этих же перчатках пошли готовить. В них не было разделения уборщица повар. А них очень маленький штат, как я поняла. Около пяти человек все делали", — рассказывает Рузанна.

Отмечается, что за пределами заведения дети не ели. Чтобы определить, чем они отравились, работники Госпродпотребслужбы взяли пробы воды, продуктов питания и готовых блюд.

По словам временно исполняющей обязанности спикера Нацполиции области Татьяны Иванюк, правоохранители открыли уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Напомним, что в Днепре после употребления шаурмы в больницу попали несколько человек. Они в тяжелом состоянии с гастроэнтеритом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку