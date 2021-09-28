Антисанитария и мусор: в Днепре 20-летний парень умер в автодоме, в котором жил (фото)

Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно.
В Днепре 20-летний парень жил в заброшенной машине, забитой всяким мусором. Днем 27 сентября гражданин умер
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось возле одного из жилых домов на улице Гоголя. Там в автомобиле долгое время жил бездомный парень. Работал охранником, а также открывал и закрывал шлагбаум.
После очередной из смен он вернулся в свой автодом, где по неизвестным причинам умер. Чтобы извлечь его тело из машины, пришлось вызывать спасателей, которые срезали двери благодаря специальным инструментам.
На месте работали медики и судмедэксперты. Устанавливаются все причины случившегося.
Напомним, что в Днепре воспитательница детского сада издевалась над ребенком. По словам мамы малыша, к нему также применялся физическое воздействие. Аудиозапись инцидента мама ребенка впоследствии выложила в социальные сети.