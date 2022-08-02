"Антистрессовая" подкормка огурцов: они будут давать плоды до самой осени

В августе ночи часто становятся довольно прохладными и огурцы начинают плохо расти. А еще в этот период огород атакуют разные бактерии и грибки. Поэтому плоды становятся совсем маленькими и больными. Чем подкормить огурцы, чтобы они давали плоды до самой осени – читайте в материале ТСН.ua.

Чтобы помочь огурцам стойко перенести холод и продлить период плодоношения, можно на ночь накрывать грядки укрывным материалом. Однако такая возможность есть не у каждого. Если этот способ кажется вам слишком трудоемким, следует обратить внимание на три варианта подкормки. Они помогут огурцам "согреться" в августе и давать урожай чуть ли не до заморозков.

Подкормка огурцов сахаром

Подкормка сахаром отлично "согреет" огурцы даже без укрывного материала. Чтобы приготовить раствор, нужно на ведро воды (10 литров) взять стакан сахара и тщательно размешать, чтобы кристаллики полностью растворились. Поливают смесью растения под корень. Листья опрыскивать сахарной подкормкой категорически запрещено. Самим огурцам это ничего не даст, но может спровоцировать развитие сажистого грибка, что лишь добавит вам новых хлопот.

Сахар – отличный вариант питания для почвенных микроорганизмов, которые начнут активную деятельность и тем самым разогреют землю.

Зеленое удобрение или травяной настой – альтернатива сахару

Чтобы приготовить такую подкормку для огурцов, нужно взять полведра сорняков и залить водой вверх. Оставить настаиваться на неделю, желательно оставив на солнце.

Пока стоит достаточно теплая погода, зеленое удобрение перед подкормкой разводят в воде (пропорции 1:10). Но когда прохладно, концентрацию раствора увеличивают (пропорция 1:5). Поливать нужно также под корень.

Если вы собираетесь поливать огурцы раз в неделю, лучше концентрацию еще немного увеличить и разводить водой в пропорции 1:2.

Пепел – подкормка огурцов для плодоношения

В холодные ночи прекрасной подкормкой для огурцов станет пепел, богатый калием. Здесь стоит обратить внимание на один важный нюанс – нужно обязательно тушить пепел уксусом. В противном случае калий сделает недоступным для растений фосфор. А без достаточного количества этого элемента огурцы будут отличаться слабым иммунитетом к разным болезням.

Приготовить подкормку из пепла достаточно просто: на ведро воды (10 литров) нужно взять 3 стакана пепла и полстакана столового уксуса. Полученный раствор вводят под корень.

Эти удобрения хороши тем, что их можно чередовать, что только усилит эффект. А еще некоторые огородники добавляют зеленое удобрение или сахарную подкормку к раствору с пеплом.