Антициклон изменит погоду в Украине: синоптики предупредили о снеге и штормовом ветре

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло / © ТСН.ua

Погода в Украине готовит температурные сюрпризы — в ближайшие выходные ожидается постепенное потепление, которое местами будет сопровождаться ночными заморозками и туманами. Пока большинство регионов будет наслаждаться весенним солнцем под влиянием антициклона, синоптики уже предупреждают о приближении активных южных циклонов с мокрым снегом.

Погода в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное потепление, хотя местами еще пройдут небольшие дневные дожди. По словам метеоролога, в субботу, 21 марта, на западе страны день будет облачным, но с периодическими прояснениями. Местами возможны слабые дожди, а в Карпатах — с мокрым снегом.

Утром местами будет наблюдаться туман. Температура ночью будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. Днем воздух прогреется от +7 до +12 градусов тепла. В северных и центральных областях осадков не предвидится. Ночью на севере ожидается около +4 градусов тепла. Днем предполагается до +9 градусов тепла. В центральных областях будет несколько теплее: до +12 градусов тепла в дневные часы.

На юге и востоке удержится переменная облачность без дождей. Ночные показатели составят от +1 до +7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +13 градусов тепла.

В воскресенье, 22 марта, на западе и севере благодаря влиянию антициклона установится сухая погода, лишь на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Ночью ожидаются небольшие заморозки до -3 градусов ниже нуля, однако днем столбики термометров поднимутся до +12 градусов тепла.

В центральных и восточных областях воскресенье пройдет без осадков. Температура ночью будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +12 градусов тепла. На юге облачность усилится, местами пройдет небольшой дождь. Температурный режим составит от +2 до +7 градусов тепла ночью и до +12 градусов выше нуля днем.

По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, многочисленные прогностические модели указывают на существенное изменение погоды. По его словам, уже с 24 марта активизируются южные циклоны, которые принесут с собой осадки смешанной фазы, в том числе и мокрый снег.

Метеоролог напоминает, что для марта в наших широтах такие процессы являются привычным явлением, и нынешняя атмосферная циркуляция лишь подтверждает изменчивый характер ранней весны.

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, в Украине 21 марта будет облачно с прояснениями. Осадков в большинстве регионов не предвидится, лишь в западных областях ночью, в южных днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, на юге страны ожидается до +6 градусов тепла. Днем в Украине температура воздуха прогреется до +13 градусов тепла. В Карпатах возможен небольшой мокрый снег, температура ночью и днем составит от +3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 21 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области 21 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем ожидается до +13 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, в столице 21 марта будет малооблачная погода, осадков не предвидится. Столбики термометра будут показывать от +2 градусов тепла ночью до +11 градусов днем.

Погода в Киеве 21 марта

Погода в Харькове

В эти выходные жителей Харьковщины ждет переменчивая погода с усилением ветра и ночными заморозками. Синоптики предупреждают об опасности 21 марта — в регионе объявили желтый уровень опасности, из-за мощных порывов северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных явлениях на Харьковщине 21 марта / © Укргидрометцентр

Ночь будет облачной, с небольшим дождем. Температура по области будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов тепла, в самом Харькове — около +4 градусов выше нуля. Днем осадки прекратятся, а воздух прогреется до +11 градусов тепла.

В воскресенье, 22 марта, ветер утихнет до умеренных 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Однако ночь будет холоднее предыдущей: столбики термометров покажут от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза. Днем ожидается солнечная погода с температурой от +7 до +12 градусов тепла.

Погода во Львове

По прогнозам синоптиков, ближайшие дни на Львовщине пройдут под влиянием антициклона с Балтики. В области прогнозируют преимущественно сухую погоду, однако ночные и утренние часы потребуют особого внимания водителей.

© Укргидрометцентр

В субботу, 21 марта, день будет облачным с прояснениями. В ночь на субботу и утром возможны небольшие осадки — дождь с мокрым снегом. Ситуацию на дорогах будет осложнять слабый туман (видимость 500-1000 м) и гололедица на отдельных участках. Днем осадков не предвидится.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла,

днем воздух прогреется от +7 до +12 градусов тепла.

Во Львове ночью ожидается до +2 градусов тепла, днем — от +9 до +11 градусов выше нуля.

Ветер будет оставаться умеренным, северо-восточного направления, со скоростью 5-10 м/с.

По словам синоптиков, 22 марта, существенных изменений в температурном режиме не предвидится. Атмосферное давление начнет слабо расти, а влажность воздуха уменьшится, что обеспечит преимущественно солнечную погоду без существенных осадков. Направление ветра постепенно изменится на юго-восточное.

Погода в Одессе

Выходные в Одесской области пройдут под влиянием северных воздушных масс. Синоптики объявили I уровень опасности из-за сложных погодных условий на побережье.

Погода в Одессе и области 21 марта день будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северный, достаточно ощутимый — 9-14 м/с. На автодорогах области видимость останется хорошей, что будет способствовать безопасному движению транспорта.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла, днем воздух прогреется до +11 градусов выше нуля.

По области столбики термометра ночью будут показывать от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, днем воздух прогреется до комфортных +13 градусов.

На побережье Одесской области ожидается усиление северо-восточного ветра до 12-14 м/с, что повлечет значительное волнение моря.

Температура морской воды составит от +5 до +6 градусов тепла. Несмотря на штормовую погоду, уровень моря будет оставаться в пределах безопасных отметок.

Погода в Черкассах

В Черкасской области весеннее потепление сбавило темп: четвертые сутки подряд среднесуточная температура не превышает +5 градусов выше нуля, сообщают в областном гидрометцентре. Из-за северных ветров и облачности дни стали прохладнее, однако на выходных ситуация начнет меняться.

Черкасская область оказалась под влиянием западного антициклона, который обеспечит погоду без существенных осадков. В субботу ночью ожидается около 0 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, воскресенье и начало следующей недели будут солнечными, но с заметными температурными контрастами. Из-за ясного неба ночью возможны слабые морозы, зато днем солнце прогреет воздух до комфортных +10 и +12 градусов ниже нуля.

Читайте также:

