Антициклон накрыл страну: синоптики назвали самые холодные регионы 14 января
По всей стране держится прохладная погода, но снега не будет.
В среду, 14 января, в Украине держится мороз, но существенных осадков не прогнозируется. Холодная погода будет определяться полем высокого давления.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, на крайнем западе страны приближение атмосферного фронта с запада. В Крыму и Приазовье несколько более теплая и влажная воздушная масса из Черного моря обусловят небольшой снег. На дорогах Украины местами гололедица.
Днем в большинстве областей Украины прогнозируют 8-13° мороза. В Закарпатской области, на юге и юго-востоке страны столбики термометров покажут 2-7° мороза.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах - гололедица.
В Киеве в течение дня будет 8-13° мороза. В Киевской области температура воздуха составит 10-12 градусов мороза.
Как сообщалось, Украину накрыла самая лютая зима за 10 лет . По данным эколога Александра Соколенко, в ближайшие дни не стоит ожидать ослабления морозов. Более того, они будут становиться еще сильнее. В частности, в Киевской области прогнозируется до 22° мороза.