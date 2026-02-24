Антициклон не отступает: какая погода ждет украинцев в первые дни марта

Белка. / © Unsplash

Последний месяц зимы в Украине будет завершаться солнечно, но местами с осадками. Первые дни марта будут такими же.

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии «Погода в УНИАН».

По ее словам, в регионы все чаще будет поступать более теплый и влажный воздух. В течение 25 февраля будет неустойчивая погода в большинстве областей — с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха днем ночью будет от -4° до +3°, а в Закарпатье и на юге днем ожидается +2-8°.

С 26 февраля в юго-восточной части будет дождь и мокрый снег, но на большей части территории будет преобладать погода без существенных осадков. Однако ожидается понижение температуры.

«Уже 26 числа ночью в большинстве регионов — от -2° до -8°. В Карпатах до -12° может быть. В дневные часы у нас от -4° до +1°. На юге и востоке страны будет теплее: ночью и днем будет около 0», — сообщила Птуха.

В течение 27-28 февраля в большинстве регионов ночью еще могут быть морозы — до -1°-8°, а днем от 3° мороза до 3° тепла. На крайнем западе и юге ожидается +2-8°, а Закарпатье вообще 12° тепла.

«То есть завершается февраль солнечно, но еще с ночными морозами», — сказала Птуха.

Погода в начале марта

В первые три дня марта сохраняется влияние антициклона. Постепенно будет происходить ослабление морозов.

«Начало, первые 2-3 дня марта, будут схожими с последними днями февраля, под влиянием поля повышенного давления, преимущественного с прояснениями, но еще с ночными морозами», — подчеркнула синоптика.

Напомним, синоптик Виталий Постригань сообщил, что погода может удивить неожиданными изменениями. Первый весенний месяц обычно считается переходным периодом, однако на этот раз метеорологи предупреждают о заметных температурных колебаниях.