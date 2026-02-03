Антициклон отступает: где ждать снега, а где потепления

Зима / © pexels.com

В Украине 4 февраля сохранится холодная погода, на западе страны ожидается потепление и осадки, а с 5 февраля начнется постепенное повышение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в среду, 4 февраля, ночь в большинстве регионов Украины будет оставаться холодной: от -12 до -19 градусов, на севере и северо-востоке местами -15-22 градуса. Днем температура поднимется до -9-13 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 градусов. На западе страны ожидается первое потепление: днем -2-6 градусов, на Закарпатье местами до +4 градусов.

«Начнет разрушаться антициклон, поэтому будет увеличиваться облачность, пройдут снег и мокрый снег (на Закарпатье с дождем). Осадки дойдут завтра днем в Винницкую, Житомирскую и Одесскую области. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится», — отметила синоптик.

В западных областях ожидается сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами, на остальной территории — умеренный, местами порывистый. В Киеве 4 февраля ожидается увеличение облачности, усиление юго-восточного ветра до 10-12 метров в секунду и вероятность небольшого снега вечером. Ближайшей ночью температура в столице составит -17-19 градусов, днем около -10 градусов.

По словам Диденко, уже будет ощущаться грядущее изменение погоды. «С 5 февраля Атлантика и южные потоки начнут давить сильнее, температура воздуха повысится, осадков станет больше, ветер усилится. Тенденция потребует уточнения», — добавила она.

Новая волна холода, по прогнозу синоптика, ожидается с 9 февраля. Температура снизится, но морозная интенсивность будет меньше, чем раньше. Похолодание продлится ориентировочно до 12 февраля, после чего снова начнется потепление.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказывал, что сильные морозы в Украине постепенно будут ослабевать, но резкого потепления синоптики не прогнозируют.