ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2793
Время на прочтение
1 мин

Антициклон усиливается: сколько еще украинцам терпеть лютые морозы

По предварительным прогнозам синоптика, потепления не стоит ожидать. Морозы еще будут держаться.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Морозы еще будут держаться

Морозы еще будут держаться / © pexels.com

В Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«С 16 января в связи с усилением сибирского антициклона в атмосфере начнется масштабная перестройка циркуляции. Западное перенесение теплых воздушных масс будет заблокировано. Главную роль в формировании погодных условий будет играть не Атлантика, а Сибирь… это вызовет длительный период морозов и бесснежья. С позитива — в дневные часы яркое солнце будет смягчать морозный напор», — отметил синоптик.

Он напомнил, что январь — это самый холодный зимний месяц со средней температурой воздуха, даже за последние 30 лет — минус 3,5 градуса мороза.

По его данным, более ощутимое ослабление морозов можно ожидать только в конце недели.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в западных и южных областях Украины воздух может прогреться до плюсовых значений.

Дата публикации
Количество просмотров
2793
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie