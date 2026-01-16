Антициклон усиливается: сколько еще украинцам терпеть лютые морозы

Морозы еще будут держаться / © pexels.com

В Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«С 16 января в связи с усилением сибирского антициклона в атмосфере начнется масштабная перестройка циркуляции. Западное перенесение теплых воздушных масс будет заблокировано. Главную роль в формировании погодных условий будет играть не Атлантика, а Сибирь… это вызовет длительный период морозов и бесснежья. С позитива — в дневные часы яркое солнце будет смягчать морозный напор», — отметил синоптик.

Он напомнил, что январь — это самый холодный зимний месяц со средней температурой воздуха, даже за последние 30 лет — минус 3,5 градуса мороза.

По его данным, более ощутимое ослабление морозов можно ожидать только в конце недели.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в западных и южных областях Украины воздух может прогреться до плюсовых значений.