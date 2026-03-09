- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
Антициклон в действии: синоптик назвала регионы, где завтра прогреет до +17 градусов
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на 10 марта сухую и солнечную погоду с максимальной температурой до +17°C.
Благодаря мощному антициклону, 10 марта во всех регионах Украины ожидается теплая и ясная погода без осадков.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 10 марта
«И сегодня и завтра ожидается антициклональный характер погоды. 10 марта везде осадков не ожидается, будет сухо, солнечно и тепло», — рассказала Диденко.
По ее словам, максимальная температура воздуха во вторник, 10 марта, составит:
в западных, центральных областях и в южной части +12+17 градусов тепла,
в северных и восточных областях +10+14 градусов,
на северо-востоке +9+12 градусов.
Ветер будет юго-западный, умеренный, временами порывистый.
Погода в Киеве
В Киеве 10 марта — солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет достигать +12+14 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине этой весной.