Антициклон в действии: синоптик назвала регионы, где завтра прогреет до +17 градусов

Благодаря мощному антициклону, 10 марта во всех регионах Украины ожидается теплая и ясная погода без осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 10 марта

«И сегодня и завтра ожидается антициклональный характер погоды. 10 марта везде осадков не ожидается, будет сухо, солнечно и тепло», — рассказала Диденко.

По ее словам, максимальная температура воздуха во вторник, 10 марта, составит:

в западных, центральных областях и в южной части +12+17 градусов тепла,

в северных и восточных областях +10+14 градусов,

на северо-востоке +9+12 градусов.

Ветер будет юго-западный, умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве 10 марта — солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет достигать +12+14 градусов.

