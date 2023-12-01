"Антиукраинская диверсия": Порошенко рассказал, что его не выпустили за границу

Пятый президент Украины Петр Порошенко не смог уехать за границу. Там у него запланированы встречи с польскими и американскими партнерами.

Об этом Петр Порошенко сообщил в своем телеграмм-канале.

Порошенко не выпустили за границу

"Не мелкое вредительство, а антиукраинская диверсия"

По словам политика, у него были все надлежащие разрешения для пересечения государственной границы с целью командировки. В частности, его подписал глава Верховной Рады.

"Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", – намекнул политик.

Как детализировал пятый президент, в Польше и США были запланированы десятки встреч. Так, с поляками Порошенко должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе, а с американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, почти исчерпавшейся в этом году, под угрозой в будущем. А без нее, подчеркнул политик, нам Россию не победить.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Поэтому акцент в программе — на проблемных республиканцах. Сорвана моя встреча с новым спикером палаты представителей Джонсоном", – отметил Петр Порошенко.

Он заявил, что отмена документа, подписанного спикером парламента, и препятствование его выезду – это антиукраинская диверсия.

"Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", – заявил Петр Порошенко.

Ранее во Леве женщина покусала полицейского, прорываясь к Порошенко.

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