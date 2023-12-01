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"Антиукраинская диверсия": Порошенко рассказал, что его не выпустили за границу

"Антиукраинская диверсия": Порошенко рассказал, что его не выпустили за границу

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Антиукраинская диверсия": Порошенко рассказал, что его не выпустили за границу

Порошенко не выпустили за границу

События на границе он назвал "театром абсурда".

Пятый президент Украины Петр Порошенко не смог уехать за границу. Там у него запланированы встречи с польскими и американскими партнерами.

Об этом Петр Порошенко сообщил в своем телеграмм-канале.

Порошенко не выпустили за границу

Порошенко не выпустили за границу

"Не мелкое вредительство, а антиукраинская диверсия"

По словам политика, у него были все надлежащие разрешения для пересечения государственной границы с целью командировки. В частности, его подписал глава Верховной Рады.

"Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", – намекнул политик.

Как детализировал пятый президент, в Польше и США были запланированы десятки встреч. Так, с поляками Порошенко должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе, а с американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, почти исчерпавшейся в этом году, под угрозой в будущем. А без нее, подчеркнул политик, нам Россию не победить.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Поэтому акцент в программе — на проблемных республиканцах. Сорвана моя встреча с новым спикером палаты представителей Джонсоном", – отметил Петр Порошенко.

Он заявил, что отмена документа, подписанного спикером парламента, и препятствование его выезду – это антиукраинская диверсия.

"Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", – заявил Петр Порошенко.

Ранее во Леве женщина покусала полицейского, прорываясь к Порошенко.

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Дата публикации
Просмотры
2288
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