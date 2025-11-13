Венгрия хочет создать антиукраинский альянс в ЕС. / © ТСН.ua

Особенно после создания в начале ноября новой коалиции в чешском парламенте, в которую кроме ANO вошли крайне правая и антиукраинская SPD («Свобода и прямая демократия») и правопопулистская и евроскептическая «Автомобилисты» (AUTO). До и после выборов преимущественно представители ANO и SPD заявляли о прекращении военной помощи Украине, учитывая инициативу Праги по поставкам Киеву боеприпасов, пересмотре социальных выплат и разрешений на проживание украинцев в Чехии и т.д.

А уже 6 ноября новоиспеченный глава чешской Палаты депутатов Томио Окамура от SPD обнародовал в Х видео, как он лично держит лестницу, пока рабочий снимал со здания парламента Чехии флаг Украины. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал действия Окамуры «сомнительным достижением», а посол Украины в Чехии Василий Зварыч напомнил, что сегодня украинское знамя — флаг свободы, достоинства и несломленности свободных людей, которые никогда не станут рабами или прислужниками Кремля. В знак протеста три оппозиционных партии вывесили из окон чешского парламента флаги Украины. То есть, теперь на здании Палаты депутатов не один украинский флаг, а три.

Но тенденции уже давно очевидны. В странах ЕС, как и в США, растет популярность правых и левых движений, среди которых очень много откровенно пророссийских и антиукраинских политиков и партий. Почему так происходит и какие основные антиукраинские нарративы они используют? Читайте в материале ТСН.ua.

Война и помощь: антиукраинский альянс в ЕС

В конце октября в интервью Politico главный политический советник венгерского премьера Балаш Орбан заявил, что Будапешт хочет объединить усилия с Чехией и Словакией по формированию антиукраинского альянса в ЕС. Это может существенно подорвать единство Евросоюза по дальнейшей вооруженной и финансовой поддержке Украины. Особенно в условиях отсутствия прямой военной помощи со стороны США после начала второго президентского срока Трампа: с июля действует новый механизм PURL — программы закупок американского оружия для Украины за счет европейских стран, которую координирует НАТО (а по факту — ЕС).

По состоянию на сегодняшний день взносы партнеров в PURL составляют $2,82 млрд. До конца этого года США ожидают еще $2 млрд. Однако ТСН.ua, ссылаясь на данные Кильского университета, уже отмечал, что этим летом военная помощь союзников Украины сократилась на 43%. И ее увеличению не способствуют заявления будущего премьера Чехии Андрея Бабиша — миллиардера, обвиняемого чешскими правоохранительными органами в мошенничестве с субсидиями ЕС — о том, что Прага больше не будет финансировать предоставление Киеву оружия из своего бюджета. В то же время, он не против, чтобы чешские производители ее продавали.

Хотя Андрей Бабиш является другом Виктора Орбана, его заявления об Украине и войне России довольно осторожны, по крайней мере, пока. Будущий премьер Чехии заявлял, что «Украина не готова к ЕС (вступлению — Ред.), потому что сначала нужно закончить войну». В то же время Виктор Орбан, открыто играющий на стороне России, во время недавней встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне, где договаривался об освобождении Венгрии от новых американских санкций (чтобы Будапешт и дальше могло свободно покупать российскую нефть), о возможности победы Украины в войне заявило, что «чудо может произойти» и маленькая Венгрия в Европе».

Именно Виктор Орбан, выступающий за мир, но не говорящий, блокирует открытие шести переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, членство Украины в Евросоюзе втянет блок в войну. Еще раньше венгерский премьер называл Украину «неопределенным образованием», «буферным государством», которое «составляет очень серьезную угрозу Венгрии».

Брюссель не может найти рычагов давления на Орбана. Довольно долго среди стран-членов шли дискуссии по изменению процедуры голосования за открытие переговорных кластеров для стран, с которыми ЕС начал переговоры о вступлении — квалифицированным большинством, а не консенсусом. Однако эта идея не нашла достаточной поддержки в ЕС, где ждут смену власти в Венгрии после парламентских выборов в апреле 2026 года. Опросы свидетельствуют, что партия «Фидес» Орбана отстает от оппозиционной политсилы «Тиса» Петера Мадяра примерно на 10%.

Однако эксперты все же призывают ЕС проработать «план Б», напоминая о Вышеградской четверке — Венгрии, Чехии, Словакии и Польше — которая во время миграционного кризиса в ЕС блокировала решение Брюсселя. Тогда у власти в Польше была ультраправая и консервативная «Право и справедливость». В отношениях с Украиной партия Ярослава Качиньского отмечала вопросы общей исторической памяти, что по сути вылилось в одностороннюю интерпретацию истории. Нельзя сказать, что после прихода к власти Гражданской коалиции Дональда Туска все наладилось. Стоит только вспомнить, как польские фермеры-протестующие на границе высыпали на дорогу украинское зерно.

К тому же с августа этого года в Польше официально новый президент — Кароль Навроцкий от «Права и справедливости». Он постоянно обвиняет украинцев в неблагодарности, а во время предвыборной кампании заявлял, что не видит Украины ни в ЕС, ни в НАТО. Поэтому, даже если «Фидес» Орбана проиграет парламентские выборы в Венгрии, Чехия вместе с Польшей и Словакией будут оставаться достаточно скептическими в Украине. Напомним, что только в октябре этого года словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что война России против Украины — «это не наша война». Правда, Словакия не блокирует важные для Украины решения в ЕС, как это делает Орбан.

Настроения в странах-лидерах ЕС: друзья Путина и манипуляции об Украине

По словам Дональда Туска, у Путина есть инструменты, чтобы уничтожить ЕС как организацию, и Европу, как культурное явление с помощью российской «пятой колонны», которая присутствует в каждой европейской стране. Например, венгерский премьер Виктор Орбан является открыто пророссийским политиком. Такова же пророссийская немецкая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которая через полгода после досрочных выборов в ФРГ по опросам имеет первый рейтинг по стране.

В большой аналитической статье «Поворотный момент для Германии и Фридриха Мерца: на что Украине нужно обратить внимание, чтобы не потерять поддержку ФРГ», ТСН.ua уже отмечал, что пророссийские силы в Германии, такие как AfD или «подруга Путина», левая популистка Сара Вагенкнехт и война прекратится) и вернуться к «дешевому» российскому газу.

Непростая ситуация и во Франции, где после внеочередных парламентских выборов в 2024 году сменилось четыре правительства. В октябре этого года Эммануэль Макрон, после выборов в 2027 году ушедший с должности, назначил пятый состав правительства во главе с Себастьеном Лекорню. Однако по последним опросам Жордан Барделла — глава ультраправой партии «Национальное объединение» еще одной «подруги Путина» Марин Ле Пен — на первом месте в президентских рейтингах.

В Италии парламентские выборы должны пройти не позднее декабря 2027 года. По последним опросам партия действующего премьера Джорджи Мелони «Братья Италии» и поддерживающие Украину Демократическая партия Италии существенно опережают «Движение пяти звезд», которое не поддерживает увеличение оборонных расходов и любое участие Италии в будущих силах заверения — отправка европейским.

Понятно, что до выборов в ключевых европейских странах достаточно далеко и все еще может измениться кардинальным образом. Однако уже сейчас по странам ЕС довольно успешно распространяются тезисы российской пропаганды о необходимости уменьшения поддержки Украины. Мол, зачем отправлять столько оружия, если Киев все равно не сможет вернуть оккупированные территории. Или, например, в Польше и Германии довольно распространены пропагандистские месседжи о неблагодарных и неработающих украинцах, получающих социальные выплаты.

С этими месседжами следует активнее работать как отдельным странам-членам ЕС, так и Украине. Ведь после появления все большего количества «неизвестных» дронов в небе европейских стран-членов НАТО все более распространенным в ЕС становится тезис, что Украине следует договариваться с Россией сейчас, уступив свои территории (это например показывали социологические опросы в Германии). И политика администрации Дональда Трампа, которая больше не оказывает прямую военную помощь Украине, этому только способствует.