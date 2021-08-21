Антиукраинские санкции РФ и "избиение" американцев в Кабуле. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Россия расширила ограничительные меры против Украины, добавив в санкционный перечень еще 73 человек, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Читать дальше ->
- Министр энергетики США Дженнифер Гренголм возглавит американскую делегацию, которая прибудет в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости Украины. Читать дальше ->
- Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал законодателей об избиении боевиками "Талибана" американцев, которые пытаются выехать из столицы Афганистана, сообщили в СМИ. Читать дальше ->
- В американском штате Калифорния семью из троих человек и их собаку нашли мертвыми на удаленной пешеходной тропе возле бухты Хайтс в Национальном лесу Сьерра. Причиной смерти могло стать цветение ядовитых водорослей. Читать дальше ->
- Кадры из аэропорта Кабула, на которых морскому пехотинцу из США через стену с колючей проволокой передают младенца, стали вирусными в Сети. Читать дальше ->