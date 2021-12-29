Антивакцинатора Стахива выпустили из психбольницы

Стахов почти месяц находился в психушке, где проходил судебно-медицинскую экспертизу.
Одного из лидеров антивакцинаторского движения – 36-летнего Остапа Стахива выписали из Львовской областной психиатрической больницы. Мужчина почти месяц находился на судебно-медицинской экспертизе. 29 декабря его отпустили, поскольку истек срок проведения экспертизы.
Эту информацию ZAXID.NET подтвердили в пресс-службе СБУ Львовщины.
Напомним, 30 ноября Галицкий районный суд г. Львова отправил задержанного на судебно-психиатрическую экспертизу. Он пытался обжаловать такое решение суда, однако это не удалось. Вскоре в медучреждении должна заседать специальная комиссия, которая даст вывод о психическом состоянии антивакцинатора Стахива. Когда это должно произойти – неизвестно.
В СБУ сообщили, что идет досудебное расследование. Ждут выводов психической экспертизы.
Раньше:
- В Остапа Стахива во Львове правоохранители провели обыски. В защиту скандального антивакцинатора пришли его агрессивно вели себя единомышленники.
- СБУ сообщила, что правоохранители разоблачили антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами готовилась к захвату власти в Украине. По предварительным данным, их действия были координированы из России.
- 18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву.
- В Киеве 24 ноября во время акции противники вакцинации сначала протестовали против карантинных ограничений и вакцинации под Верховной Радой и перекрывали дороги. Впоследствии они отправились колонной в СБУ, чтобы отпустили Остапа Стахива – одного из лидеров антивакцинаторского движения.
- 30 ноября Галицкий районный суд Львова отправил его на судебно-психиатрическую экспертизу.