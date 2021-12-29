Антивакцинатора Стахива выпустили из психбольницы

Стахов почти месяц находился в психушке, где проходил судебно-медицинскую экспертизу.

Одного из лидеров антивакцинаторского движения – 36-летнего Остапа Стахива выписали из Львовской областной психиатрической больницы. Мужчина почти месяц находился на судебно-медицинской экспертизе. 29 декабря его отпустили, поскольку истек срок проведения экспертизы.

Эту информацию ZAXID.NET подтвердили в пресс-службе СБУ Львовщины.

Напомним, 30 ноября Галицкий районный суд г. Львова отправил задержанного на судебно-психиатрическую экспертизу. Он пытался обжаловать такое решение суда, однако это не удалось. Вскоре в медучреждении должна заседать специальная комиссия, которая даст вывод о психическом состоянии антивакцинатора Стахива. Когда это должно произойти – неизвестно.

В СБУ сообщили, что идет досудебное расследование. Ждут выводов психической экспертизы.

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