Антивакцинаторы в Украине хотели захватить власть и создать свою "милицию", их курировали из России — СБУ

Антивакцинаторы в Украине хотели захватить власть и создать свою "милицию", их курировали из России — СБУ

Лидеру антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, СБУ сообщила о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами готовилась к захвату власти в Украине. По предварительным данным, их действия были координированы из России.

Об этом сообщили в СБУ.

"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписку, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, группу антивакцинаторов могли финансировать из России. Лидеру антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, СБУ сообщила о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

СБУ

СБУ не называет имена подозреваемых, однако по данным изданий "Украинская правда", Zaxid.net и Liga.net, речь идет о скандальном львовском антивакцинаторе Остапе Стахиву и Михаиле Милостивом.

Отметим, что у Остапа Стахива во Львове правоохранители провели обыски. В защиту скандального антивакцинатора пришли его единомышленники, которые агрессивно вели себя и сообщили о "заминировании" квартиры, в которой продолжались следственные действия.

Напомним, на Прикарпатье антивакцинаторы, возглавляемые скандальным львовским блоггером Остапом Стахивым, ворвались в лицей и сорвали учебу. Их возмутило то, что из-за отсутствия COVID-сертификата отстранили от работы их единомышленницу, учительницу начальных классов Галину Б.

Ранее скандальный "ковид-диссидент" со Львова Остап Стахов вместе со своими единомышленниками проникли в Иршавскую районную больницу Закарпатья, чтобы доказать, что "коронавируса нет". Их задержали правоохранители.

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