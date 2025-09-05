Антон Шухнин: «Домино» приобрело для детей из более 100 семей переселенцев школьные принадлежности

Реклама

Владелец сети Антон Шухнин сообщил, что более 100 семей получили от DOMINO наборы со школьными принадлежностями накануне нового учебного года.

«Сеть DOMINO помогает не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. Вместе с женой приехали в одно из общежитий, где живут семьи переселенцев с детьми. Люди с оккупированных территорий Херсонской, Луганской, Запорожской областей. Привезли детям подарки к новому учебному году. Война забрала у них дом, но не должна забрать детство», – отметил бизнесмен в Facebook.

Шухнин добавил, что в каждом наборе дети получили рюкзаки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества. В общей сложности помощь предоставлена более 100 семьям.

Реклама

Владелец DOMINO также подчеркнул, что обязанность социально ответственного бизнеса – поддерживать не только армию, но и гражданских людей, которые потеряли дом и возможность жить привычной жизнью.

«Сегодня наши защитники делают все возможное, чтобы вернуть мир на нашу землю. А наша задача, как ответственного бизнеса, помогать защитникам – сдерживать врага и гражданским – пережить тяжелые времена и дождаться возвращения домой. Помощь – это не благотворительность, а наша гражданская обязанность», – резюмировал Шухнин.

Напомним, ранее владелец сети «Домино» передал бойцам спецподразделения ГУР внедорожник, купленный за средства, заработанные сетью за два праздничных дня – 23 и 24 августа. Он также призвал другие бизнесы присоединяться к инициативе DOMINO и направлять часть прибыли в поддержку украинских военных.