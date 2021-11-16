"Антонов" достроил первый образец Ан-178 для украинской армии: когда состоится первый полет

"Антонов" достроил первый образец Ан-178 для украинской армии: когда состоится первый полет

Работы выполняются по графику.

Госпредприятие "Антонов" завершило строительство первого образца Ан-178 для ВСУ. Его готовят к первому полету. Согласно заказу Минобороны, компания должна построить три таких самолета.

Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что работы по программе Ан-178 выполняются согласно установленным планам и графикам.

“К настоящему времени полностью завершены работы по построению образца Ан-178, предназначенного для выполнения лётных сертификационных испытаний. Заканчивается отработка всех систем самолета. В настоящее время самолет готовится к первому полету. Поднять этот самолет в небо планируется в первом полугодии следующего года. Параллельно ведутся работы по изготовлению второго самолета. Уже построено крыло и хвостовое оперение. Осуществляется окончательная сборка фюзеляжа. Затем произойдет стыковка указанных агрегатов. Таким образом, в декабре текущего года с опережением утвержденных графиков будет полностью построен планер этого Ан-178”, — говорится в сообщении предприятия.

Ранее стало известно, что Украина предложила Турции покупать самолеты "Антонова".

Справка:

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан киевским ГП "Антонов" на пассажирской базе Ан-158 (Ан-148-200). Создание самолета началось в 2010 году, первый полет самолет совершил 7 мая 2015 года. Ан-178 должен прийти на замену военно-транспортных самолетов предыдущего поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32.

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