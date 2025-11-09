- Дата публикации
Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась: что известно о смерти старшей роженицы Украины
Валентину Подвербную нашли мертвой в своей квартире, она скончалась во сне.
На 81 году жизни в Чернигове умерла старейшая мать Украины Валентина Подвербная. Ее дочь Анна, проживавшая с опекунами, пришла навестить маму, но не смогла попасть в квартиру.
Об этом сообщила и.о. директора Черниговского драмтеатра имени Шевченко, черниговский общественный деятель Оксана Туник-Фриз на своей странице в Facebook.
«Сегодня Аня пришла проведать маму и не смогла попасть в квартиру. Еще в пятницу соседи видели ее на улице, а уже сегодня Валентину Подвербную обнаружили мертвой в своей квартире. Валентина Подвербная ушла из жизни мирно и во сне», — пишет Туник-Фриз.
По ее словам, дочь Валентины Анна находится в безопасности и получает поддержку.
«Несмотря на известные всем сложности, Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась», — подытожила активистка.
Заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш добавил, что еще в пятницу лично видел Валентину Пидвербную на улице.
«Она никогда не узнавала меня и просила помощи на хлеб. Валентину Подвербную обнаружили без признаков жизни в собственном доме, она отошла тихо, мирно, во сне», — сообщил он.
Напомним, что Валентина Пидвербн родила дочь в 65 лет, она забеременела путем искусственного оплодотворения. 14 лет назад она родила дочь.
Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девушка опубликовала в соцсетях ряд сообщений. Анна, сообщала в соцсетях, что живет в антисанитарных условиях, что мать рвет на нее одежду.
После этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители и соцслужбы, изъяли ребенка. В августе 2023 года соцработница рассказала, что Валентина Подвербная и ее 12-летняя дочь налаживают общение.
Сейчас девочка живет с опекуном.