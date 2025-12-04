ТСН в социальных сетях

Прокуратура опровергла информацию об обысках в "А-Банке" Актуально

Днепропетровская областная прокуратура официально опровергла информацию, распространенную в отдельных медиа, о якобы проведении следственных действий в помещении АО «А-Банк».

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Прокуратура опровергла информацию об обысках в "А-Банке"

Никаких уголовных производств в отношении банка или должностных лиц нет Фото: Прокуратура Украины

Информация о якобы проведении следственных действий в помещении АО «А-Банк» 4 декабря не соответствует действительности.

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры.

«Никаких следственных действий в помещении АО „А-Банк“ не проводилось», — заявили в прокуратуре.

Там объяснили, что обыски действительно осуществлялись по тому же адресу, однако они происходили в других офисных помещениях, не имеющих никакого отношения к деятельности АО «А-Банк».

Поэтому по состоянию на 4 декабря в проведении органов Национальной полиции отсутствует какое-либо уголовное производство, которое касалось деятельности АО «А-Банк» или его должностных лиц.

«По состоянию на сегодняшний день в проведении органов Национальной полиции нет никакого уголовного производства, которое касалось деятельности АО „А-Банк“ или его должностных лиц», — говорится в заявлении.

В Днепропетровской областной прокуратуре также призвали медиа проверять факты и использовать исключительно официальную информацию.

