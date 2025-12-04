- Дата публикации
Прокуратура опровергла информацию об обысках в "А-Банке" Актуально
Днепропетровская областная прокуратура официально опровергла информацию, распространенную в отдельных медиа, о якобы проведении следственных действий в помещении АО «А-Банк».
Информация о якобы проведении следственных действий в помещении АО «А-Банк» 4 декабря не соответствует действительности.
Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры.
«Никаких следственных действий в помещении АО „А-Банк“ не проводилось», — заявили в прокуратуре.
Там объяснили, что обыски действительно осуществлялись по тому же адресу, однако они происходили в других офисных помещениях, не имеющих никакого отношения к деятельности АО «А-Банк».
Поэтому по состоянию на 4 декабря в проведении органов Национальной полиции отсутствует какое-либо уголовное производство, которое касалось деятельности АО «А-Банк» или его должностных лиц.
«По состоянию на сегодняшний день в проведении органов Национальной полиции нет никакого уголовного производства, которое касалось деятельности АО „А-Банк“ или его должностных лиц», — говорится в заявлении.
В Днепропетровской областной прокуратуре также призвали медиа проверять факты и использовать исключительно официальную информацию.