Апартаменты на Бали и брэндовая одежда на 2,5 млн: начальник продслужбы ВСУ получил новое подозрение

Сотрудники ГБР сообщили о новых подозрениях начальнику продовольственной службы одной из воинских частей / © Государственное бюро расследований

Дело о «грязных» миллионах в армии получило продолжение: начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад Вооруженных сил объявили очередные подозрения. Следствие установило новые факты легализации имущества и стремительного незаконного обогащения тыловика.

Об этом сообщают прессслужбы ГБР и ОГП.

В ходе расследования производства о масштабной коррупционной схеме при поставке продовольствия для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области следователи установили, что в 2024 году один из фигурантов — майор приобрел элитные апартаменты на острове Бали стоимостью 190 тысяч долларов, говорят в ГБР. Кроме того, только в одном из брэндовых магазинов Днепра он потратил на одежду почти 2,5 млн. гривен.

По данным источника УП, речь идет о начальнике продслужбы 25-й бригады ДШУ Константине Свиридове.

По предварительным подсчетам стоимость активов, приобретенных офицером, превышает 10 млн гривен. Окончательная сумма будет установлена в рамках досудебного расследования.

Роскошный образ жизни был связан со схемой хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Чиновник действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика. 17 февраля работники ГБР сообщили ему о новых подозрениях.

В целом майору инкриминируют мошенничество, получение неправомерной выгоды должностным лицом, уклонение от военной службы в условиях военного положения, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4). 368-5, ч. 2 ст.

Суд избрал начальнику продслужбы меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 9 млн гривен. Из зала суда его направили на гауптвахту.

В ближайшее время состоится рассмотрение ходатайства об аресте имущества.

Ранее мы писали о том, как бойцов ВСУ кормили гнилыми овощами: ДБР разоблачило миллионную схему на продуктах для армии. Тогда и задержали начальника продслужбы, получавшего до 50% откатов от поставщиков. В ходе обысков у фигуранта изъяли имущество стоимостью более 8 млн грн.