Апартаменты в Майами за 12 миллионов: журналисты нашли элитное жилье у жены судьи из Одессы

Денег на эти апартаменты в декларациях судьи и его жены не хватает.

Глава Киевского райсуда Одессы Сергей Чванкин задекларировал американскую компанию своей жены, владеющей апартаментами в Майами за 310 тыс. дол. (около 12 млн. грн.).

Об этом сообщили журналисты проекта "Слідство.Інфо".

В расследовании говорится, что согласно реестру компаний Флориды, жена судьи, преподавательница Одесской юридической академии и адвокат Нелли Голубева 13 февраля 2023 года открыла в США фирму OCEAN PROJECT 828 LLC.

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А 10 марта того же года компания Голубевой приобрела квартиру на 105 кв. м (1130 кв. футов) по адресу 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach. Об этом свидетельствуют официальные записи округа Бровард штата Флорида. Эти апартаменты указаны как место регистрации компании.

По информации с профильных сайтов по продаже недвижимости в Майами, апартаменты расположены в 10-этажном многоквартирном доме 1976 года, что в нескольких сотнях метров от побережья Атлантического океана.

В описании апартаментов авторы обещают беспрепятственный вид на побережье из окон от пола до потолка, бассейн с подогревом, зону для барбекю, хранилище для велосипедов, ультрасовременный тренажерный зал, теннис, круглосуточную охрану с охраной лобби. Вдобавок к квартире владельцу обещают еще и паркоместо.

Дом расположен рядом с пляжами, ипподромами, казино, набережной "Голливуд", пристанями, торговым центром Aventura, ресторанами, магазинами. Также в объявлении указано, что апартаменты готовы к сдаче в аренду.

Квартира в Майами компании, принадлежащей супруге Сергея Чванкина / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Майами компании, принадлежащей супруге Сергея Чванкина / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Майами компании, принадлежащей супруге Сергея Чванкина / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Майами компании, принадлежащей супруге Сергея Чванкина / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Майами компании, принадлежащей супруге Сергея Чванкина / Фото: Слідство.Інфо

Расследователи отметили, что в декларации Чванкина также содержится информация о нескольких счетах, которые его жена открыла в банках США. На момент подачи судьей декларации в конце 2023 года на банковских счетах было размещено около 52 тыс. дол.

Доходы Чванкина и Голубевой

"Заработки самого судьи и его жены, преподавательницы Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не позволяют таких расходов. В декларации не указаны ни расходы на покупку этой недвижимости, ни факт появления кредитных обязательств, если Голубева приобрела ее в ипотеку", — отметили расследователи "Слідство.Інфо".

Авторы материала напомнили, что квартира была куплена в марте 2023 года.

В декларации за 2022 год глава Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов. Из них 1,7 млн грн – это зарплата, 0,5 млн грн – зарплата жены в Одесской юракадемии. Еще 2,9 млн грн Голубева заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью. Ее основной КВЭД ФЛП – деятельность в сфере права. Жена судьи также имеет адвокатское свидетельство.

Еще 4,6 млн грн дохода семья получила как проценты от депозитов, заработки от инвестиций в облигации государственного внутреннего займа и на отчуждении имущества.

В то же время Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку ОВГЗ и обновление собственного автопарка. Расходы Голубевой неизвестны.

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По состоянию на конец 2022 года судья с женой накопили наличными и на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн. Часть средств семья также держит в Австрии. В этой стране в 2022 году жена судьи с дочерью, вероятно, получили убежище. В декларации указан вид на постоянное место жительства, но не указано, в каком доме жила семья.

Журналисты звонили судье Чванкину, но он не отвечал на звонки, а также писали в WhatsApp, однако судья не прочитал сообщение. В то же время, Голубева заблокировала номер телефона, с которого звонили журналисты.

Авторы проекта также сообщили, что направили запрос о комментарии в Киевский райсуд Одессы. К моменту публикации материала ответа от суда не было.

Расследователи напомнили, что ранее Общественный совет добродетели в заключении о несоответствии Чванкина критериям добродетели и профессиональной этики указал, что состояние судьи и его семьи имеют сомнительное происхождение – еще до карьеры судьи с начала 2000-х годов. В частности, в заключении было отмечено недостаточное количество средств для приобретения недвижимости родителями жены и другими родственниками, которые затем передавали имущество в пользование семье Чванкина-Голубевой; покупку такой недвижимости в элитных жилых комплексах и коттеджном городке по явно заниженным ценам и т.д.

К слову, ранее журналисты проекта "Схемы" нашли элитную недвижимость в Дубае (ОАЭ), принадлежащую родственникам бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров.

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