Апелляционный суд Амстердама 26 октября решит судьбу "скифского золота"

Заседание должно начаться в 12:00 по киевскому времени.

Судьбу "скифского золота" сегодня, 26 октября, решит апелляционный суд Амстердама.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 26 октября.

Решения касательно сокровищ зачитают на открытом заседании. Судебная волокита между Украиной и Россией длится уже несколько лет. Киев настаивает — "скифское золото" должно вернуться в Украину, а не в оккупированный Крым. Его вывезли из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды именно в канун аннексии полуострова Россией.

Еще в декабре 2016 года окружной суд Амстердама решил вернуть "скифское золото" Украине. Россия же подала апелляцию и требует, чтобы его привезли в Крым.

В общей сложности на выставке в Нидерландах было представлено более полутысячи экспонатов из Украины — и это не только золотые украшения, но и бронзовые, керамические и даже деревянные изделия древних греков и скифов.

Новости мира: судьбу "скифского золота" сегодня решит апелляционный суд Амстердама

Как рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", это большая и ценная коллекция экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех крымских музеев. Общая стоимость – около миллиона евро, а историческая – бесценна.

Судебный спор, куда же отправят драгоценные экспонаты, должен разрешиться в нидерландском суде. И здесь у Украины есть преимущество, ведь археологические находки принадлежат народу той страны, на территории которой они были найдены. А вот какое решение сегодня вынесут в Амстердаме – узнаем после 12:00 по Киеву, тогда начинается заседание.

Судебные войны за Скифское золото: куда вернется коллекция

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