Апелляционный суд признал законным выговор Рожковой

Решение приняли в пользу НБУ.

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ. Таким образом судьи отменили решение Окружного админсуда Киева, которым признали противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора и объявления недоверия Екатерине Рожковой.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 11 августа.

Кроме этого, Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.

Отметим, что основанием для решений Совета НБУ от 02.10.2020 было интервью К.Рожковий одном из изданий, которое, по заключению Совета НБУ, негативно повлияло на имидж Национального банка и нарушало стратегию коммуникаций Нацбанка, в частности, политику "единого голоса" ( One voice policy).

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