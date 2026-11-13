Апелляция не помогла: народный депутат Людмила Марченко получила два года лишения свободы

Людмила Марченко / © Transparency International

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений приговор народному депутату Людмиле Марченко, приговоренной к двум годам лишения свободы по делу о злоупотреблении влиянием. В то же время суд смягчил наказание её бывшей помощнице Анастасии Колесник, заменив два года лишения свободы штрафом в размере 93,5 тыс. грн.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, опубликованной на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

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Марченко просила оправдать её

Перед оглашением решения суда Людмила Марченко и её бывшая помощница Анастасия Колесник выступили с последним словом.

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Марченко свою вину не признала, поставила под сомнение правовую квалификацию инкриминируемых ей действий и настаивала на том, что сторона обвинения не доказала факт злоупотребления влиянием. Депутат просила апелляционную инстанцию отменить предыдущий приговор, оправдать её и прекратить уголовное производство.

В своем выступлении она подчеркнула, что доказательства защиты якобы подтверждают отсутствие обещанного влияния на должностных лиц областной военной администрации.

В частности, Марченко сослалась на показания Колесник, которая рассказывала об организации выезда за границу для двух мужчин, условно обозначенных в материалах дела как Б. и Г. По версии народного депутата, деньги от них получали именно за организацию выезда, а не за влияние на решения должностных лиц.

«Но согласование документов и обещание оказать неправомерное влияние на должностных лиц — это совершенно разные вещи. Прошу суд не отождествлять их», — заявила Марченко.

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Она также опровергла аргументы прокурора, который в ходе судебных прений назвал деятельность фигурантов дела «супермаркетом по продаже влияния на должностных лиц».

По словам депутата, записи разговоров её бывшей помощницы с различными людьми, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, касались исключительно организации пересечения государственной границы, оформления необходимых документов и поведения при прохождении контроля.

«О воздействии на должностных лиц в этих разговорах нет ни слова, а значит, нет и никакого „супермаркета“», — подчеркнула народный депутат.

Марченко призвала суд оценивать её действия исключительно с учётом обстоятельств, которые, по её убеждению, были фактически доказаны стороной обвинения.

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Бывшей помощнице Марченко заменили тюремный срок штрафом

Анастасия Колесник в ходе последнего слова просила суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Она просила учесть раскаяние, самостоятельное воспитание двух малолетних детей и беременность.

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб коллегия судей оставила жалобу Людмилы Марченко без удовлетворения, а приговор в отношении неё — без изменений. Таким образом, народный депутат должна отбыть два года лишения свободы.

В то же время суд частично удовлетворил апелляционные требования Анастасии Колесник и изменил назначенное ей наказание. Вместо двух лет лишения свободы бывшая помощница Марченко должна уплатить штраф в размере 93,5 тыс. грн.

Остальную часть приговора в отношении Колесник оставили в силе. В частности, ей запретили в течение трёх лет занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины.

Людмила Марченко имеет право обжаловать решение Апелляционной палаты ВАКС в Верховном суде. Срок подачи кассационной жалобы составляет три месяца.

Напомним, 19 марта 2026 года ВАКС признал народного депутата от партии «Слуга народа» Людмилу Марченко и её помощницу Анастасию Колесник виновными по делу о получении взятки. Согласно материалам следствия, они обещали внести в систему «Шлях» данные двух волонтеров призывного возраста, что должно было позволить им выехать за пределы Украины.

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