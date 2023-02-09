Аплодировали стоя: о чем говорил Зеленский во время своего выступления в Европарламенте

Сегодня, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в Европарламенте в Брюсселе. После речи европарламентарии аплодировали стоя украинскому лидеру.

ТСН.ua собрал основные цитаты из выступления главы государства.

Свое выступление Зеленский начал с благодарности лидерам стран Европы, оказывающих Украине поддержку.

"Сегодня на заседании Европейского совета у меня будет возможность поблагодарить лично глав государств, правительств Европы, чьи решения за этот год позволили действительно нашему континенту сделать то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным", — сказал президент Украины.

Он отметил, что Европа "наконец-то освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, защищается от инфильтрации агентов российских спецслужб, которые рассматривали Европу уже как место для охоты за оппонентами российской диктатуры".

Зеленский констатировал, что впервые в своей истории Евросоюз оказывает военную помощь такому масштабу.

Он добавил, что самой главной угрозой для Европы сегодня является "диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в частности, иранского режима".

"Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы, ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен — их родных и кошельков", — сказал глава государства.

Он добавил, что все 140 миллионов граждан РФ для Кремля это лишь тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя.

Зеленский завершил свое выступление в Европарламенте, где, в частности, заявил, что только победа Украины над Россией – это гарантия сохранения общеевропейских ценностей.

"Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Побеждающая Украина — членом побеждающего Евросоюза".

Европарламентарии громкими аплодисментами отреагировали на речь Зеленского, после чего раздался гимн Украины и ЕС. Вместе с главой Европарламента Робертой Метсолой глава государства развернул на трибуне флаг ЕС.

Отметим, что президент Европарламента Роберта Метсола на специальном заседании Европарламента с участием президента Украины Владимира Зеленского призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром, 9 февраля, прибыл в Брюссель для участия в саммите Европейского Союза и выступлении в Европарламенте. Первым визит Зеленского подтвердила президент Европарламента Роберта Мецолла и отметила, что "это исторический день для Европы".

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