Аплодисменты и слова благодарности: визит Дуды в Луцк вызвал восторг у горожан (видео)

Неожиданный визит президента Польши Анджея Дуды в Луцк 9 июля, в частности в костел святых Петра и Павла, вызвал бурные эмоции у горожан.

Об этом сообщает "Общественное". Видео с места происшествия размещено в местных каналах и Сети.

Люди собрались на площади возле костела святых Петра и Павла, чтобы поблагодарить польского руководителя за помощь Украине.

"Благодарю вас, Анджей!", — скандировали жители Луцка в ожидании как самого Дуды, так и президента Украины Владимира Зеленского, который его сопровождал во время визита, в частности, святой мессы в день памяти жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке

Митингующие в Луцке отметили, что не могли не прийти в воскресенье в храм, чтобы выразить свое восхищение и благодарность президенту Польши. Дуда неоднократно демонстрировал свою открытость украинцам и готовность помогать до наступления победы, и ведут себя простые поляки.

Добавим, что визит глав двух стран в Луцк заранее не анонсировали.

В соборе, куда приехали президенты, состоялась святая месса. Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав также посетили ее.

Также Зеленский в Луцке провел совещание по ситуации на границе с Беларусью.

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