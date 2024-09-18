Апофеоз коррупционного скандала с нардепом Одарченко: обвиняемый, вероятно, сбежал за границу

Подсудимого депутата в ноябре выпустили из под стражи под залог с обязательством носить электронный браслет, который правоохранители на него так и не надели.

Прокурор САП по делу о коррупции, обвиняемым в котором проходит народный депутат Андрей Одарченко, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", заявил, что фигурант, скорее всего, незаконно выехал за пределы Украины. Заявление прозвучало во время заседания Высшего антикоррупционного суда в четверг, 18 сентября, на которое Одарченко не явился по неизвестным причинам.

Об этом сообщили в САП.

"Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины [Мустафе Найему – ред.] 18 сентября 2024 года не явился в Высший антикоррупционный суд. О причинах неявки нардеп суду и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним", – говорится в сообщении.

На основании нарушения обвиняемым условий выхода под залог САП инициировала взыскание залога в доход государства и оглашение подсудимого нардепа в розыск.

Суд принял решение о применении принудительного привода обвиняемого народного депутата на следующее заседание, назначенное на завтрашнее утро. Если же Одарченко не явится в назначенный час, суд рассмотрит ходатайство прокуратуры.

По информации Центра противодействия коррупции, адвокаты Одарченко назвали ходатайства прокуроров преждевременными и считают, что причины его неявки в суд могут быть уважительными.

Обвиняемый в коррупции нардеп Одарченко в ноябре прошлого года вышел из-под стражи под залог в 15 млн гривен. В то же время, суд обязал фигуранта сдать свои загранпаспорта и носить электронное средство контроля. Но, как теперь стало известно, несмотря на решение суда, правоохранительные органы за десять месяцев так и не надели на Одарченко электронный браслет.

Отметим, что в САП не сообщили, привлекут ли к ответственности должностных лиц, которые должны были выполнить решение суда относительно применения к обвиняемому электронного средства контроля.

Напомним, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Андрей Одарченко предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. долларов.

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