"Апокалипсис": в Сети показали, как сейчас выглядит популярный в Украине курорт Затока

Курортная Затока сильно пострадала от обстрелов и ракетных ударов россиян.
Залив – популярный курорт, поселок городского типа в Одесской области. После ряда обстрелов и ракетных ударов со стороны российских захватчиков он имеет апокалиптический вид – пострадали базы отдыха, разрушен аквапарк.
Видео из поселка опубликовал Юрий Руденя в Facebook.
"А так сейчас выглядит Затока. Если кто-то не знает, это популярный курорт недалеко от Одессы. Его обстреливали в прошлом году. Видимо с целью денацификации", — подписал автор видео.
На видео, кроме разрушенных зданий, можно увидеть абсолютно пустые улицы и много собак, которых могли бросить хазяева.
Напомним, "Укрзализныця" после сюжета "Сніданка с 1+1" уволила проводника.
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