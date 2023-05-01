"Апокалипсис": в Сети показали, как сейчас выглядит популярный в Украине курорт Затока

Курортная Затока сильно пострадала от обстрелов и ракетных ударов россиян.

Залив – популярный курорт, поселок городского типа в Одесской области. После ряда обстрелов и ракетных ударов со стороны российских захватчиков он имеет апокалиптический вид – пострадали базы отдыха, разрушен аквапарк.

Видео из поселка опубликовал Юрий Руденя в Facebook.

"А так сейчас выглядит Затока. Если кто-то не знает, это популярный курорт недалеко от Одессы. Его обстреливали в прошлом году. Видимо с целью денацификации", — подписал автор видео.

На видео, кроме разрушенных зданий, можно увидеть абсолютно пустые улицы и много собак, которых могли бросить хазяева.

Как сейчас выглядит популярный в Украине курорт Затока

Напомним, "Укрзализныця" после сюжета "Сніданка с 1+1" уволила проводника.

Читайте также: