"Апостол" из Запорожской области "заминировал" Офис президента

Муж уже неоднократно попадался на минированиях.

В Запорожской области задержан мужчина, который регулярно "минирует" государственные учреждения. В этот раз объектом минирования он избрал офис Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожской области задержан 47-летний житель Васильевки, который представился Апостолом и сообщил в полицию со своего мобильного телефона о минировании Офиса президента Украины.

Муж ранее уже дважды отбывал наказание за псевдоминирование в психушке.

Минера задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты в качестве вещественных доказательств.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, что в столичном ЦУМе объявили о срочной эвакуации всех посетителей, в помещение торгово-развлекательного центра прибыла полиция.

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