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Apple снова попала в скандал, "присоединив" на своей карте аннексированный Крым к России (фото)

Apple снова попала в скандал, "присоединив" на своей карте аннексированный Крым к России (фото)

Associated Press

Украина же изображена без полуострова.

Американская компания Apple на своей карте в программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивания треков по странам, изобразила оккупированный Крым как часть Российской Федерации.

Об этом сообщило сообщество Culture Ukraine в Instagram.

"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", — говорится в сообщении сообщества.

По словам одного из возмущенных пользователей, в службе поддержки Apple в Украине ему сообщили, что "не имеют на это влияния".

Напомним:

В компании Apple аннексированный Крым подписали как часть России

В компании Apple аннексированный Крым подписали как часть России

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