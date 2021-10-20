Apple снова попала в скандал, "присоединив" на своей карте аннексированный Крым к России (фото)

Apple снова попала в скандал, "присоединив" на своей карте аннексированный Крым к России (фото)

Украина же изображена без полуострова.

Американская компания Apple на своей карте в программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивания треков по странам, изобразила оккупированный Крым как часть Российской Федерации.

Об этом сообщило сообщество Culture Ukraine в Instagram.

"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", — говорится в сообщении сообщества. По словам одного из возмущенных пользователей, в службе поддержки Apple в Украине ему сообщили, что "не имеют на это влияния". Напомним: В ноябре 2019 года в РФ сообщили, что компания Apple якобы признала оккупированные РФ украинские Крым и Севастополь российскими . В приложении "Карты" на устройствах компании оккупированный Крым обозначили как российскую территорию.

. В приложении "Карты" на устройствах компании оккупированный Крым обозначили как российскую территорию. "Мировая политика — не ваша сильная сторона", — ответил тогда министр иностранных дел Украины компании Apple . Вадим Пристайко призвал представителей компании представить, как бы они чувствовали себя, если бы их технологии украл их злейший враг.

. Вадим Пристайко призвал представителей компании представить, как бы они чувствовали себя, если бы их технологии украл их злейший враг. Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с просьбой исправить ошибку. Компания Apple пообещала внимательно изучить вопрос о "спорных границах". В компании Apple аннексированный Крым подписали как часть России Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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