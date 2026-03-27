Апрель готовит новое испытание украинцам: синоптик удивил прогнозом

Апрель обещает быть холодным / © Associated Press

Капризный и изменчивый апрель, по крайней мере, его первая половина, часто будет напоминать начало весны — придет похолодание из Скандинавии.

Об этом «РБК-Украина» рассказал глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

«В начале апреля мы получим порцию скандинавской прохлады, потому температурный фон значительно снизится. Апрель обещает нам контрасты. Синоптическая ситуация не будет способствовать постепенному нарастанию тепла. В атмосфере будут доминировать циклоны, поэтому стабильно теплой и сухой погоды ждать не следует», — сказал он.

«Это переходный сезон от зимнего холода к летнему теплу, поэтому температурные „качели“ и арктические вторжения вполне естественны, это как раз и подчеркивает изменчивый характер весенней погоды», — добавил синоптик.

Погода в апреле 2026 года

По данным «Укргидрометцентра», среднемесячная температура в апреле, согласно прогнозу синоптиков, будет соответствовать климатической норме. Количество осадков в течение следующего месяца будет также находиться в пределах привычных показателей.

Средняя месячная температура ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, только в горных районах Карпат прохладнее — от 5 до 7 градусов тепла, что есть в пределах климатической нормы на этот период весны.

В то же время месячное количество осадков, как предполагают синоптики, составит примерно 30 — 50 миллиметров, в Карпатах — от 60 до 90 миллиметров, что также привычно и, как отмечают, составляет 80 — 120% от нормы.