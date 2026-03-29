Прогноз погоды на начало апреля / © ТСН

Первую неделю апреля погода в Украине поразит минусовой температурой. Синоптики прогнозируют постепенное снижение столбика термометра и увеличение осадков, а в отдельных регионах возможны даже заморозки до -2°C.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, в ближайшие дни еще сохранится относительно теплая погода, однако уже с начала недели страна окажется под влиянием циклонов. Это приведет к частым дождям, а в Карпатах — к мокрому снегу.

Как будет меняться погода в течение недели

В понедельник, 30 марта, осадки сначала ожидаются в южных, восточных и западных областях, а днем распространятся на большинство регионов. Температура ночью будет +6…+11°C, днем — +10…+15°C, местами до +21°C.

Вторник, 31 марта

По всей стране будет дождливая и облачная погода. На западе и в Карпатах возможен снег. Температура днем будет колебаться в пределах +9…+15°C, а на западе будет гораздо прохладнее — до +7°C.

В среду, 1 апреля

Атмосферное давление будет оставаться пониженным, поэтому дожди продолжатся в большинстве областей. В горных районах снова возможен мокрый снег.

Четверг, 2 апреля

Дожди охватят северные и западные регионы, а днем и юг с Крымом. В Карпатах и Прикарпатье прогнозируют смешанные осадки.

В пятницу, 3 апреля

Наиболее интенсивные дожди ожидаются на юге с распространением на центр и восток. Местами прогнозируют туманы и порывистый ветер.

Суббота, 4 апреля

Циклон с юга продолжит влиять на большинство регионов — сохранятся дожди разной интенсивности.

В воскресенье, 5 апреля

Осадки постепенно ослабеют, но температура снизится: в западных областях ночью возможны заморозки до -2°C, а на остальной территории ночью +2…+7°C. Интересно, что днем воздух прогреется до +10…+15°C.

Синоптики предупреждают, что предстоящая неделя принесет погодные контрасты: от весеннего тепла до дождей, туманов и локального похолодания с заморозками. Украинцам советуют быть готовы к резким изменениям погоды.

Киев

В столице неделя начнется с дождей и температуры около +12…+15°C. 31 марта осадки сохранятся, воздух немного прохладнее — до +13°C. В начале апреля дожди не прекратятся, температура будет колебаться в пределах +12…+16°C. Ближе к выходным станет немного свежее — +10… +14 ° C, а 5 апреля осадки прекратятся.

Львов

На западе страны будет прохладнее. 30 марта ожидается дождь при +9…+12°C, а уже 31 марта возможен мокрый снег и понижение температуры до +5…+7°C. В первые дни апреля — дожди и прохлада (+7…+10°C). В конце недели температура немного повысится, но ночью 5 апреля возможны заморозки до -2°C.

Одесса

На юге будет тепло: 30 марта до +18°C с дождями. 31 марта и 1 апреля температура будет держаться в пределах +12…+16°C, временами без осадков. Однако уже 3 апреля ожидаются сильные дожди и понижение температуры до +10…+13°C. В конце недели погода стабилизируется до +15°C без существенных осадков.

Харьков

В Харькове начало недели будет теплым — до +18°C с дождями. Далее температура постепенно снизится до +11…+14°C, будет идти дождливая погода. 2 апреля возможен короткий период без осадков, но 3 апреля дожди вернутся. На выходных — до +15°C, местами осадки.

Днепр

В Днепре 30 марта будет тепло — до +19°C с дождями. Далее температура снизится до +11…+16°C, осадки будут периодически сохраняться. 2 апреля возможно короткое улучшение без дождей. В конце недели — +10… +15 ° C, погода более стабильная.

Черновцы

В Черновцах будет дождливая погода на протяжении всей недели. Температура будет колебаться от +6…+13°C. В начале апреля возможны прохладные дни, но ближе к выходным станет немного теплее — до +14°C.

Ужгород

В Закарпатье будет дождь почти каждый день. Температура 30 марта составит около +11…+14°C, но 31 марта похолодает до +5…+8°C. В дальнейшем +8…+13°C с дождями. На выходных — до +15°C и постепенное прекращение осадков.

Напомним, окончание марта в Украине удивило аномальным теплом до +19°C, однако специалисты предупреждали, что в дальнейшем в страну придет похолодание, поэтому прятать далеко теплую одежду не стоит.