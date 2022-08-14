Арабский бизнесмен защищает границы Украины и тренирует украинских воинов

Украинец оставил бизнес в ОАР и защищает Родину в войне против российских оккупантов.

Он обучает, готовит и тренирует воинов-побратимов, которые скоро будут идти на фронт.

Историю мужчины рассказывает Госпогранслужба Украины.

Юрий с позывным Шейх оставил бизнес в одной из развитых арабских стран ради защиты своего государства.

Мужчина родился в Хмельницкой области, а в начале 90-х годов проходил срочную службу в пограничных войсках на Львовщине. Впоследствии поступил в пограничный вуз.

После окончания учреждения Шейх служил в различных подразделениях в целом занимался обеспечением учебного процесса военнослужащих.

Впоследствии пограничник решил уволиться из рядов Госпогранслужбы. Он переехал с семьей в одну из стран ЕС, а затем на Восток, где открыл свою логистическую фирму.

После аннексии Крыма Юрий вернулся в Украину, но ему не удалось мобилизоваться, поэтому вернулся на Ближний Восток и присоединился к волонтерской организации "Украинцы в Эмиратах", главным направлением которой была реабилитация раненых военнослужащих. Лечение проходили военнослужащие Николаевской, Житомирской, Львовской бригад, подразделения "Альфа" СБУ и ГУР.

"Помню нам привезли лейтенанта с оторванной рукой, спасшего экипаж своего БТРа, выбросив вражескую гранату через люк. Был с ранениями и киборг Роман из 95 бригады, который проходил срочную службу в пограничниках. Он имел позывный 2,05 коренастое телосложение, также проходил реабилитацию с осколочным ранением и контузией известный киборг майор Андрей Гречанов, позывной Рахман, потом я узнал, что он попал в плен в так называемую "ДНР", вспоминаю и старшего лейтенанта из львовской 80-ки. Он добился того, чтобы продолжать службу в войсках, ведь в то время еще не было закона, который позволял бы человеку с инвалидностью проходить службу.Помню и раненого сержанта Николаевской бригады с позывным Апостол, он принимал участие в рейде по освобождению городов Донбасса. Кстати, именно он сказал, что если я решу мобилизоваться, то военные, вероятно, дадут мне позывной Шейх", — вспоминает Юрий.

В 2015 году мужчине удается мобилизоваться, он попадает служить в одно из подразделений Измаильского пограничного отряда. Пророчество Апостола свершилось, его боевые собратья дали ему позывной Шейх. Юрий год прослужил в отряде, затем снова вернулся на Дальний Восток к своему бизнесу.

Начало широкомасштабной войны России против Украины застало Шейха в Украине. Накануне он приехал на Родину по делам. Мужчина, не задумываясь, мобилизовался и по прихоти судьбы попал служить в то же подразделение Измаильского пограничного отряда.

Сегодня Шейх умело работает с личным составом. Он учит, готовит и тренирует собратьев, которые вскоре будут на фронт защищать Украину от российских окккупантов.

Напомним, Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум".

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