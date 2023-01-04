Арахамия и Тимошенко: кто из нардепов не хочет лишать полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ

В Верховной Раде многие нардепы отказались ставить свои подписи за лишение полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ. Среди них Давид Арахамия и почти вся фракция "Батькивщина".

Почти семьдесят нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ.

Об этом сообщает Движение "Честно" со ссылкой на инициатора сбора подписей, нардепа от фракции "Слуга народа" Олега Дунду.

Так, фракция "Батькивщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.

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По информации инициатора сбора подписей, все члены фракции ссылались на лидера Юлию Тимошенко, что это именно ее решение. Единственная член фракции, которая согласилась подписать после новогодних праздников, — Алена Шкрум.

Кроме того, лишать полномочий народных и местных депутатов от ОПЗЖ не хотят и во фракции "Слуга народа". В частности, ставить свои подписи отказались глава фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

Сейчас есть 96 подписей из 150 необходимых и сбор продолжается. Наибольший процент голосов дали фракции "Европейской солидарности" и "Голоса".

Движение "Честно" обнародовало перечень тех нардепов, которые в 2022 году не подписали обращение к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Следует отметить, что информация актуальна на 2 января 2023 года.

Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Полный список подписантов и отказавшихся можно посмотреть на сайте Движения "Честно".

Напомним, в конце декабря народные депутаты из группы "Партии "За будущее" обратились к спикеру Верховной Рады с просьбой вынести на ближайшее заседание законопроект 7424, лишающий права нардепов из запрещенных партий, в частности, ОПЗЖ, посещать парламент.

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