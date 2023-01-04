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Арахамия и Тимошенко: кто из нардепов не хочет лишать полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Арахамия и Тимошенко: кто из нардепов не хочет лишать полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ

Фото: УНИАН

В Верховной Раде многие нардепы отказались ставить свои подписи за лишение полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ. Среди них Давид Арахамия и почти вся фракция "Батькивщина".

Почти семьдесят нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ.

Об этом сообщает Движение "Честно" со ссылкой на инициатора сбора подписей, нардепа от фракции "Слуга народа" Олега Дунду.

Так, фракция "Батькивщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.

По информации инициатора сбора подписей, все члены фракции ссылались на лидера Юлию Тимошенко, что это именно ее решение. Единственная член фракции, которая согласилась подписать после новогодних праздников, — Алена Шкрум.

Кроме того, лишать полномочий народных и местных депутатов от ОПЗЖ не хотят и во фракции "Слуга народа". В частности, ставить свои подписи отказались глава фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

Сейчас есть 96 подписей из 150 необходимых и сбор продолжается. Наибольший процент голосов дали фракции "Европейской солидарности" и "Голоса".

Движение "Честно" обнародовало перечень тех нардепов, которые в 2022 году не подписали обращение к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Следует отметить, что информация актуальна на 2 января 2023 года.

© Общественное движение
Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Полный список подписантов и отказавшихся можно посмотреть на сайте Движения "Честно".

Напомним, в конце декабря народные депутаты из группы "Партии "За будущее" обратились к спикеру Верховной Рады с просьбой вынести на ближайшее заседание законопроект 7424, лишающий права нардепов из запрещенных партий, в частности, ОПЗЖ, посещать парламент.

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Дата публикации
Просмотры
2665
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